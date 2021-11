Recaro Rae Essential: Gaming-Stuhl zum Bestpreis bei Amazon

Sebastian Schenzinger

Mit dem Recaro Rae Essential gibt es im Zuge des Black Fridays einen Premium-Gaming-Stuhl bei Amazon im Sonderangebot. Im Vergleich zur UVP sparen Sie sich 60 Euro.

Vergrößern Den Recaro Rae Essential Black gibt es bei Amazon zum Black Friday für nur 539 Euro. © Recaro

Wenn Sie auf der Suche nach einem schicken Gaming-Stuhl Made in Germany sind, heißt es jetzt schnell sein. Denn im Zuge der Black Friday Angebote gibt es bei Amazon den Recaro Rae Essential in der Black Ausführung für 539 Euro statt einer UVP von 599 Euro. Das Angebot gilt allerdings nur am 26. November bis Mitternacht. Ein Blick in den Preisverlauf zeigt, so günstig gab es den Gaming-Chair noch nie.

RECARO Rae Essential Black bei Amazon für 539 Euro statt 599 Euro (10 Prozent Rabatt)

Der Recaro Rae Essential wird in Deutschland in Handarbeit gefertigt, wobei der Hersteller auf eine 50-jährige Erfahrung bei der Herstellung von Sitzen zurückgreifen kann. Als Materialien kommen Verbundswerkstoffe, Premium-Polsterschaum und atmungsaktive, umweltfreundliche Stoffbezüge zum Einsatz. Für eine optimale Anpassbarkeit und Ergonomie sorgen neben der Höhenverstellung die verbaute Synchromechanik, die integrierte Lordosestütze sowie 4D-Multifunktionsarmlehnen. Die Bedingung des Gaming-Chairs erfolgt intuitiv und auch der Aufbau geht einfach von der Hand. Das Design ist dabei recht schlicht, womit sich der Recaro Rae Essential auch als Bürostuhl eignet. Der Stuhl ist für ein maximales Gewicht von 150 Kilogramm ausgelegt.

Technische Daten des Herstellers:

Modell Recaro Rae Edition Essential Black Artikelnummer R014.001.001.10.00 Farbe Schwarz Produktgewicht 20 kg Gesamthöhe (Min / Max) 1.200 mm – 1.380 mm Gesamtbreite Sitzfläche 405 mm Sitzhöhe 480 mmm – 610 mm Sitztiefe 450 mm Höhe der Rückenlehne ab Sitzfläche 820 mm Höhe der Armlehnen (Min / Max) ab Sitzfläche 160 mm – 260 mm Logo auf Kopfteil Gestickt in Perlmutt-Weiß Rückenlehne Neigungseinstellung Freischwingend. Arretierbar in 5 Positionen Armlehne Breitenverstellung 15 mm (am Träger), 25 mm (am Pad) Armlehne Pad-Rotation 30° horizontal drehbar Armlehnenträger Material Kunststoff Armlehnenauflage Material Polyurethan Fußkreuz Material Hochleistungskunststoff Rollen Typ Universal-Rollen Rollen Material Kunststoff

