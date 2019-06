"Rebel Galaxy" gratis im Epic Games Store erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Zum Wochenende verschenkt der Epic Games Store wieder ein Spiel. Dieses Mal: Das Action-Spiel "Rebel Galaxy".

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: Rebel Galaxy © Epic Games Store

Auch in dieser Woche verschenkt der Epic Games Store für sieben Tage ein Spiel: Dieses Mal den Weltraum-Shooter "Rebel Galaxy" von Double Damage aus dem Jahr 2015. In dem actionsreichen Spiel dürfen Sie im Weltall kämpfen, auf Erkundungstouren gehen, handeln und sich mit Außerirdischen Spezies auseinandersetzen – friedlich oder mit militärischem Nachdruck,

"Du bekämpfst Piraten, erforschst Anomalien, freundest dich mit Aliens an, plünderst Wracks, baust Asteroiden ab und entdeckst Artefakte. Wähle in diesem verwegenen Weltraumabenteuer deinen Weg als raubeiniger Held, geschickter Händler oder machthungriger Freibeuter", verspricht die Spielebeschreibung. Einen kleinen Vorgeschmack gibt auch der folgende Trailer:

"Rebel Galaxy" ist in deutscher Sprache erhältlich, alternativ können Sie das Spiel auch in den folgenden Sprachen spielen: Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Russisch und Chinesisch (vereinfacht).

Das Geschenk hat einen Wert von um die 17 Euro: So viel kostet "Rebel Galaxy" jedenfalls derzeit im Steam-Shop. Dort fällt die Bewertung der Käufer des Spiels übrigens "sehr positiv" aus, was kein schlechter Wert ist, wenn man bedenkt, dass Steam-Nutzer eher zu den kritischen Spielebewertern gehören. Schaut man sich nur die jüngsten Bewertungen an, dann fällt das Durchschnittsurteil mit "größtenteils positiv" etwas schlechter aus.



Zu den empfohlenen Systemvoraussetzungen gehören:

OS: Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 oder Windows 10



Prozessor: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz, AMD Athlon X2 2,8 GHz (oder besser)

Arbeitsspeicher: 2 Gigabyte RAM (oder mehr)

Grafikkarte: Muss Shader Model 3.0 unterstützen, mindestens 512 Megabyte VRAM besitzen und entweder DirectX 9 oder OpenGL unterstützen.

Festplatte: Mindestens 2 Gigabyte freier Festplattenspeicherplatz

Hier geht´s zum Download: "Rebel Galaxy" gratis im Epic Games Store



Das Angebot gilt noch bis zum 27. Juni. An diesem Tag folgt dann das nächste kostenlose Spiel: Vom 27. Juni bis zum 4. Juli gibt es im Epic Games Store dann das Spiel "Last Day of June" geschenkt.