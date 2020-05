Realme Watch: Realme stellt erste Smartwatch vor

Denise Bergert

Mit der Realme Watch hat der chinesische Smartphone-Hersteller Realme in dieser Woche seine erste Smartwatch vorgestellt.

Vergrößern Die Realme Watch ist ab 5. Juni in Indien erhältlich. © Realme

Beflügelt vom Verkaufserfolg seiner Smartphones in Indien, ist der chinesische Technik-Konzern Realme in den vergangenen Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Smartphone-Herstellern der Welt geworden. Nach der Enthüllung des Fitness-Gadgets Realme Band, wagt das Unternehmen in dieser Woche einen ersten Vorstoß in den Markt für Smartwatches.

Die Realme Watch ist die erste Smartwatch des chinesischen Konzerns. Sie verfügt über ein quadratisches LC-Display im 1,4-Zoll-Format und einer Auflösung von 320 x 320 Pixeln. Als Betriebssystem kommt eine angepasste Version von Android zum Einsatz. Die Realme Watch bietet typische Smartwatch-Funktionen wie etwa die Steuerung der Musik auf dem Smartphone, die Anzeige von Benachrichtigungen oder die Kontrolle über Anrufe. Ebenfalls Einzug halten mehrere Features des Realme Band wie etwa ein Herzschlag-Sensor oder die Überwachung der Schlafgewohnheiten. Der integrierte Akku hält laut Hersteller zwischen sieben und neun Tage ohne erneutes Laden durch.

Die Realme Watch ist mit 3.999 Indischen Rupien (umgerechnet 48 Euro) vergleichsweise günstig. Das Gadget ist ab 5. Juni vorerst nur in Indien verfügbar. Wann und ob die Smartwatch auch nach Europa kommt, ist noch unklar.

