Readly-Deal: 5.000 Magazine und Zeitungen 2 Monate für 1,99 Euro

Das „Spotify für Zeitschriften“ können PC-WELT-Leser aktuell zwei Monate lang für nur 1,99 Euro lesen. Die Flatrate umfasst über 5.000 Zeitungen und Magazine.

Partnerangebot Vergrößern 2 Monate Readly für nur 1,99 Euro © Readly

Mittlerweile hören, schauen und arbeiten wir mit Flatrates. Wieso lesen wir nicht auch Zeitungen und Magazine für einen gebündelten Abopreis? Readly bietet dies schon länger an und ist seit kurzem auch hierzulande sehr erfolgreich. Dies liegt am enormen Zuwachs an deutschsprachigen Titeln und unlängst sogar vielen deutschen Tages- und Wochenzeitungen.

Zudem schätzen viele hierzulande erneut den Wert bezahlter Medien und geben gerade in diesen Zeiten gerne Geld für Zeitungen und Magazine aus.



Aktuell bietet sich das doppelt an. Denn heute können Sie Readly mit 5.000 Magazinen und Zeitungen zwei Monate lang unlimitiert lesen und bezahlen dafür einmalig nur 1,99 Euro. Ohne Bindung kann anschließend gekündigt oder ganz fair monatlich verlängert werden. Klingt fast zu gut, aber bei Readly gibt es wirklich keinen Haken. Das Unternehmen aus Schweden fährt seit langer Zeit in Deutschland eine sehr faire Preisstrategie.



Im Detail: Das kann Readly

Abonnenten von Readly bekommen im Grunde das Konzept eines Streamingdienstes auf Printmedien umgemünzt. Über 5.000 internationale Medien lesen Sie für 9,99 Euro im Monat auf Smartphone, Tablet und im Browser auf PC und Mac. Obendrauf ist der Dienst mit diesen Features ausgestattet:

Monatlich kündbar ohne Bindung



Fünf Profile pro Account für Familien und WGs



Ganzes Archiv inkludiert : Auch ältere Ausgaben jederzeit lesen



Offline-Lesen, Textsuche im ganzen Sortiment



Moderne Apps für iOS, iPadOS, Android



Angepasste Browserversion für Computer

Diese Magazine und Zeitungen sind dabei

Doch was lesen Sie nun bei Readly? Im Sortiment der über 5.000 Magazine und 170.000Ausgaben finden sich weltbekannte Titel wie das TIME Magazine, FORBES, das Profil, die Sport Bild, Auto Motor Sport , National Geographic, Euro, Rolling Stone und viele weitere.

Neben etlichen anderen Genres ist auch die Techniksparte gut vertreten mit der PC-WELT und Macwelt Spezial. Außerdem mit dabei sind CHIP, Connect, Wired, Futurezone, die Computer Bild und viele weitere.



Seit kurzem lesen Readly-Nutzer ohne Aufpreis auch internationale Tages- und Wochenzeitungen, darunter die WELT, BILD, Standard kompakt, B.Z., The Guardian , der Evening Standard, die Sunday Mail und weitere.



Hier ein Auszug des bekannten Readly-Sortiments in Deutschland, Österreich, Schweiz und der ganzen Welt:

Viele Technologiemagazine

PC-WELT

Macwelt



Macworld



Computer Bild



CHIP



HIFI & Musik Journal



Connect



Wired

PCtipp



TESTJOURNAL



Heimkino



Linux Magazin



Digital Life



…

Klassiker und Zeitungen

TIME Magazine



FORBES



Playboy



Standard kompakt



Profil



Die WELT und WELT am Sonntag



B.Z. und B.Z. am Sonntag



BILD / Sport Bild / Auto BILD



Auto Motor und Sport



Euro



Einfache Börse



StartupValley



Wohnidee



Kochen & Genießen



National Geographic



Gehirn & Geist



Spektrum der Wissenschaft



…

Readly-Deal: 2 Monate unlimitiert für 1,99 Euro

Heute bietet Readly für kurze Zeit die Möglichkeit an, den Dienst zwei Monate lang unlimitiert und fast umsonst zu lesen. Sie bezahlen lediglich 1,99 Euro und bezahlen damit rund 18 Euro weniger im Vergleich zum normalen Abopreis. Nach Ablauf der Aktion können Sie indessen ohne Bindung kündigen, sofern Ihnen der Dienst nicht zusagt. Bei einer Verlängerung fallen die üblichen 9,99 Euro monatlich an. Und die könnten sich ja in den anstehenden Wintermonaten durchaus lohnen.