Reactions: Whatsapp bekommt mehr Emojis zur Sofort-Antwort

In Whatsapp kann man bald auf eingehende Nachrichten sofort mit einem Emoji reagieren. Die neue Funktion heißt Message Reactions. Anders als zunächst angenommen gibt es wohl mehr als nur sechs Emojis.

Statt der bisher bekannten sechs Reactions (Like, Liebe, Lachen, überrascht, traurig, Danke; siehe unten ) wird Whatsapp wohl sogar mehr von diesen sofort als Antwort verfügbaren Reactions anbieten, sobald diese Neuerung für alle Nutzer freigeschaltet ist. Denn WABetainfo hat in einer aktuellen Betaversion für Android ein "+"-Zeichen entdeckt . Sobald man also rechts unter einer Nachricht auf Reactions tippt, bekommt man eine Auswahlleiste mit den sechs bekannten Reactions und rechts daneben ein "+"-Symbol angezeigt.



Völlig unbekannt ist, welche Reactions den Benutzern angeboten werden, sobald man auf das "+"-Symbol tippt. Doch in Analogie zum Facebook-Messenger und zu Instagram könnte man vermuten, dass alle existierenden Emojis als Reactions zur Verfügung stehen.



Wann WhatsApp die Reactions für alle WhatsApp-Nutzer auf iPhones und Android-Smartphones freischaltet, ist unbekannt.





Überblick: Das sind die Reactions

Whatsapp bekommt „Message Reactions“, mit denen man sofort auf eingehende Nachrichten antworten kann, ohne eigens eine Antwort-Nachricht verfassen zu müssen. Das hatte WABetainfo bereits im Februar 2022 via Twitter berichtet .

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022

Bei den Message Reactions handelt es sich zum Start dieses Features um sechs neue Emojis, wie aus dem von WABetainfo veröffentlichten Screenshot hervorgeht:



Daumen nach oben

Rotes Herz

Tränen lachender Smiley

Verblüfft blickender Smiley

Trauriger Smiley mit Träne

Gefaltete Hände



Die Message Reactions sollen laut WABetainfo sowohl in der nächsten Beta für Android als auch für iOS enthalten sein. Die Emojis sind genauso wie die Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt, wie WABetainfo schreibt.



Zweck der Neuerung: Wenn Sie eine Whatsapp-Nachricht erhalten, können Sie mit einer Message Reactions sofort reagieren. Die sechs Emojis werden Ihnen beim Öffnen einer Nachricht zur Auswahl angeboten. Das Emoji, mit dem Sie antworten, erscheint dann in der unteren rechten Ecke der Nachricht. Das klappt mit Textnachrichten und mit Bildern.

Erscheinungstermin

Was Whatsapp die Message Reactions freischaltet, ist noch unbekannt. Zum Redaktionsschluss am 7.4.2022 stehen die Reactions in den finalen Versionen von Whatsapp für Android und iOS nicht zur Verfügung.



WABetainfo ist ein Blog, der sich auf die Berichterstattung über Neuerungen bei Whatsapp spezialisiert hat. WABetainfo durchsucht ständig Betaversionen des beliebten Messengers auf neue Funktionen, bevor diese in die finale Version von Whatsapp einfließen.

