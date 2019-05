Razer bietet Peripherie im Stormtrooper-Design an

Michael Söldner

Mit Mausmatte, Maus und Tastatur können Star-Wars-Fans ihren Schreibtisch im Look der Stormtrooper gestalten.

Vergrößern Mausmatte, Maus und Tastatur im Stormtrooper-Look. © razer.com

Der Zubehör-Hersteller Razer hat im Rahmen des Star Wars Day Sonderausgaben mehrerer Eingabegeräte angekündigt. Anstatt im üblichen Schwarz erstrahlt die Peripherie im Look der Stormtrooper in Schwarz und Weiß. Das erste Produkt im Star-Wars-Design ist die BlackWidow Lite Gaming-Tastatur mit mechanischen Switches. Die Tasten sind beleuchtet, wahlweise auch in Weiß. Neben den Cursor-Tasten findet sich der namensgebende Stormtrooper und sogar das USB-Kabel ist im Schwarz-Weiß-Look gehalten. Der Preis für das Razer BlackWidow Lite Silent Mechanical Keyboard – Stormtrooper Edition liegt bei 109,99 Euro.

Passend dazu bietet Razer mit der Atheris Wireless Mouse – Stormtrooper Edition eine passende Maus in Weiß an, auf deren Front der Helm eines Stormtroopers aufgedruckt ist. Die Maus lässt sich kabellos mit dem PC verbinden. Der Preis liegt bei 69,99 Euro. Abgerundet wird das Paket durch die Goliathus Extended Gaming Mouse Mat – Stormtrooper Edition. Die Mausmatte für 39,99 Euro belegt mit Abmessungen von 294 mm x 920 mm nahezu den gesamten Schreibtisch. Alle drei Produkte sind ab sofort erhältlich und können über die offizielle Webseite bestellt werden . Der Aufpreis von jeweils 10 Euro zu den Standardausgaben scheint angemessen.

Star Wars Archiv: Dickes Buch über die ersten Star-Wars-Filme