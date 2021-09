Razer: Profi-Controller für PC und Xbox angekündigt

Denise Bergert

Der neue Razer Wolverine V2 Chroma Pro verfügt über zusätzliche Tasten und kostet für PC und Xbox rund 160 Euro.

Vergrößern Der neue Razer Wolverine V2 Chroma Pro ist mit Xbox und PC kompatibel. © Razer

Mit dem Wolverine V2 Chroma Pro hat Razer in dieser Woche einen neuen Controller für PC und Microsofts Xbox-Konsolen vorgestellt . Der Dritthersteller will es dabei mit Microsofts hauseigenem Xbox Elite Wireless Controller Series 2 aufnehmen, was sich auch im Preis widerspiegelt. Während der Profi-Controller von Microsoft mit 165 Euro zu Buche schlägt, kostet das neue kabelgebundene Razer-Modell, das ab sofort im Handel erhältlich ist, 159,99 Euro.

Für den stolzen Preis, bringt der Razer Wolverine V2 Chroma Pro einige zusätzliche technische Ausstattungsmerkmale mit, die nur in Profi-Controllern zu finden sind oder über Mods nachträglich in herkömmliche Xbox-Controller eingebaut werden können. So verfügt der Wolverine V2 Chroma Pro über sechs zusätzliche Multifunktionstasten in Form von vier Triggern an der Rückseite sowie zwei Bumpern an der Oberseite. Die Analagstick-Aufsätze sind austauschbar. Im Lieferumfang ist ein höherer und ein gewölbter Stick enthalten.

Um bei den Schultertasten kürzere Wege zu ermöglichen, hat Razer einen Hair-Trigger-Modus mit Trigger-Stop-Switches integriert. Für schnelle Reaktionszeiten sollen außerdem die Mecha-Tactile-Aktionstasten und das D-Pad sorgen. Das Gamepad ist außerdem für besonders guten Grip beschichtet und bietet eine RGB-Beleuchtung.