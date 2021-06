Razer Blade 14 jetzt mit AMD-Ryzen-CPU erhältlich

Panagiotis Kolokythas

In diesem dünnen und leichten Laptop von Razer steckt High-End-Hardware. Hier alle Details zum Comeback des Razer Blade 14.

Vergrößern Das Razer Blade 4 feiert ein Comeback © Razer

Das Razer Blade 14 ist zurück. Und mit seiner Rückkehr nach einer dreijährigen Pause kommt gleich auch eine neue Hardware-Variante - ein Ryzen-Prozessor.

Eine AMD-basierte Konfiguration ist laut Razer ein lang gehegter Wunsch der Fans. Das 14-Zoll-Notebook beginnt bei einem Preis von 1.999,99 Euro und verfügt über den Ryzen 5900HX mit 8 Kernen und 16 Threads sowie eine Nvidia GeForce RTX 30-Serie Max-Q-Grafik und ein Display mit hoher Bildwiederholrate und einer Auflösung von bis zu 1440p. Es reiht sich in das bestehende Lineup der Intel-basierten Blade-Laptops (Blade Stealth 13, Blade 15 und Blade Pro 17) ein.

Beeindruckend kompaktes Gehäuse

Vergrößern Razer Blade 14 gibt es in drei Varianten - Startpreis: 1.999,99 Euro © Razer

Wie üblich erhebt Razer mit dem neuen Blade 14 den Anspruch, die Branche zu revolutionieren, vor allem weil dieses Notebook Top-Hardware in ein beeindruckend kompaktes Gehäuse packt. Die üppigste Version ist eine kompromisslose Kombination aus dem 5900HX und einer RTX 3080, plus einem 165Hz, 1440p 100% DCI-P3 FreeSync Premium Display. Die RTX 3070- und RTX 3060-Varianten behalten jedoch das luxuriöse Gefühl: Erstere teilt sich den Bildschirm des 3080-Modells, während letztere mit einem 144Hz 1080p 100% sRGB FreeSync Premium-Panel ausgestattet ist. Beide Displays sind auf IPS-Niveau und werden individuell kalibriert.

All diese Hardware passt in ein eloxiertes, matt-schwarzes Aluminiumgehäuse, das etwa 16,8 Millimeter dünn und etwa 320 Millimeter lang ist. Um die Temperaturen in diesem schlanken Profil niedrig zu halten, verzichtet Razer auf traditionelle Heatpipes und verwendet stattdessen Vapor-Chamber-Cooling, sprich Dampfkammer-Kühlung.



Die weiteren Details

Abgerundet werden diese Konfigurationen durch 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine 1-Terabyte-PCIe-SSD, die vom Benutzer aufgerüstet werden kann, und einen 61,6-Wattstunden-Akku, der laut Razer bis zu 12 Stunden Betrieb ermöglicht. Zu den Anschlüssen gehören zwei USB 3.2 Typ-C mit Stromzufuhr und DisplayPort, zwei USB 3.2 Typ-A, HDMI 2.1 mit bis zu 4K/120 Hz und ein 3,5-mm-Kombianschluss.

Für die Konnektivität unterstützt das Blade 14 Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2. Weitere Komponenten sind eine Windows-Hello-kompatible Webcam, eine Razer-Chroma-Tastatur mit Per-Key-RGB, ein großes "Precision Glass"-Trackpad und ein Paar nach oben gerichtete Lautsprecher, die THX-Spatial-Audio unterstützen.

Razer Blade 14: Die Specs und Preise

Das neue Razer Blade 14 mit AMD Ryzen 9 5900X ist in drei Varianten direkt bei Razer und ausgewählten Händlern erhältlich. Der Preis beginnt bei 1.999 Euro (Geforce RTX 3060, Full-HD-Display 144 Hz). Außerdem gibt es eine Variante für 2.399 Euro (RTX 3070, QHD 165 Hz) und 2.999,99 Euro (RTX 3080, QHD 165 Hz).

CPU: AMD Ryzen 5900HX

RAM: 16GB DDR-3200 (fix)

Storage: 1TB PCIe SSD (aufrüstbar)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080, RTX 3070 oder RTX 3060 (bis zu 8GB Memory und 100W TDP)

Display

14-inch QHD (1440p) 165Hz mit 100% DCI-P3 and AMD FreeSync Premium (RTX 3070 & 3080 Modelle)

14-inch FHD (1080p) 144Hz mit 100% sRGB and AMD FreeSync Premium (RTX 3060 Modell)

Anschlüsse/Konnektivität: USB 3.2 Type-C with Power Delivery (PD 3.0) and DisplayPort 1.4 (2x), USB 3.2 Type-A (2x), HDMI 2.1, Kensington lock

Netzwerk: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Webcam: Windows Hello IR HD (1MP/720p)

Tastatur: Razer Chroma RGB

Größe: 319.7 x 220 x 16.8 mm

Akku: 61.6Wh

Zwei weitere Razer-Produkte angekündigt

Vergrößern Razer Raptor 27 © Razer

Neben dem Blade 14 kündigte Razer zwei weitere Produkte an: den 999,99 Euro teuren Razer Raptor 27, einen 27-Zoll-Monitor mit 165 Hz und 1440p sowie THX-Zertifizierung und den 180 Euro teuren Razer USB-C GaN Charger, ein Galliumnitrid-Ladegerät mit vier Anschlüssen und 130 Watt. Der Razor Raptor 27 wird ab dem dritten Quartal bei Razor und ausgewählten Händlern erhältlich sein. Der Razer USB-C GaN Charger ist ab sofort erhältlich.



Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer US-Schwesterpublikation PC-WORLD.