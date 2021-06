Razer: Atemmaske Project Hazel erscheint erst Ende 2021

Denise Bergert

Die futuristische LED-Atemmaske von Razer erscheint im begrenzter Stückzahl im vierten Quartal 2021.

Vergrößern Razers Project Hazel erscheint Ende 2021. © Razer

Peripherie-Hersteller Razer hat im Rahmen der E3 2021 neue Details zu seiner Atemmaske Project Hazel veröffentlicht . Die Maske soll demnach im vierten Quartal 2021 in einer ersten Charge bestellbar sein. Dieses Kontingent ist Razer zufolge begrenzt, auf wie viele Einheiten, ist jedoch nicht bekannt. Auf der Website zum Produkt können sich interessierte Kunden nun in ein E-Mail-Formular eintragen. Razer will sie dann benachrichtigen, wenn es neue Informationen zum Marktstart von Project Hazel gibt. Wie viel die smarte Maske zum Launch kosten wird, ist noch immer nicht bekannt.

Bis zum Launch im vierten Quartal will Razer eigenen Aussagen zufolge auch noch einige Verbesserungen an Project Hazel vornehmen. So will das Unternehmen etwa die LED-Beleuchtung der Maske ausweiten. Waren bislang nur die Belüftungseinheiten mit LED unterlegt, sollen nun auch innen LEDs angebracht werden, die das Gesicht des Trägers bei Dunkelheit beleuchten. Das transparente Mundteil würde dies ermöglichen. Feuchtigkeitsablagerungen in der Maske sollen zudem durch eine neue Anti-Dunst-Beschichtung vermieden werden. Anhand eines neuen Instagram-Filters will Razer auf die smarte Maske aufmerksam machen. Per Augmented Reality können Nutzer Project Hazel also schon einmal vorab anprobieren.