Rayman Origins gratis für PC erhältlich - eine Jump-and-Run-Perle

Panagiotis Kolokythas

Die PC-Version von Rayman Origins ist aktuell gratis erhältlich. Ubisoft verschenkt dieses wunderschöne Jump & Run.

Vergrößern Ubisoft verschenkt Rayman Origins © Ubisoft

Ubisoft feiert in diesem Jahr den 35. Geburtstag und verschenkt immer wieder Spiele über seinen Spiele-Dienst Ubisoft Connect. Auf das Geschenk "Anno 1404 History Collection" folgt nun ein weiteres Top-Spiel: Bis zum 22. Dezember 2021, 22 Uhr, ist das geniale Jump-and-Run-Spiel Rayman Origins bei Ubisoft Connect PC als Geschenk erhältlich.



Rayman Origins gehört zu den besten Jump-and-Run-Spielen der letzten zehn Jahre für PC (und Konsolen). Entsprechend wurde das Spiel bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 sowohl von der Fachpresse als auch von den Gamern gefeiert. Trotz der 10 Jahre, die das Spiel mittlerweile alt ist, ist es immer noch ein attraktives Spiel. Die Gamer erwartet ein äußerst farbenfrohes, abwechslungsreiches und optisch wunderschön gestaltetes 2D-Abenteuer mit Rayman.

An der Entwicklung von Rayman Origins war Michel Ancel beteiligt. Ancel erschuf Rayman in den 1990er Jahren und war auch für die ersten beiden Titel der Reihe verantwortlich, die in den Jahren 1995 und 1999 erschienen. In der Geschichte von Ubisoft spielte Rayman eine wichtige Rolle. Übertroffen wird Rayman Origins noch von Rayman Legends, welches im Jahr 2013 erschien und ebenfalls von Ubisoft Montpellier entwickelt wurde.



So erhalten Sie Rayman Origins gratis

Vergrößern Ubisoft Connect PC: Rayman Origins ist gratis erhältlich

Einzige Bedingung, um Rayman Origins gratis für den PC zu erhalten: Sie müssen Ubisoft Connect PC installieren, sich dort anmelden und können dann hier Rayman Origins kostenlos und dauerhaft Ihrer Spielebibliothek hinzufügen. Falls Sie Ubisoft Connect schon auf Ihrem Rechner installiert haben, dann starten Sie einfach den Client. Auf der Oberfläche erscheint dann prominent ein Hinweis auf das kostenlose Spiel.