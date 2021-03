Ratchet & Clank: Gratis für Playstation-Besitzer

Denise Bergert

Als Teil der "Play at Home"-Aktion stellt Sony das Spiel "Ratchet & Clank" zum kostenlosen Download bereit.

Vergrößern "Ratchet & Clank" gibt es aktuell gratis für PS4 und PS5. © Sony

Sony startet in diesem Monat seine "Play at Home"-Initiative, in deren Rahmen sich Playstation-Besitzer über kostenlose Spiele freuen dürfen. Den Anfang macht in dieser Woche "Ratchet & Clank". Der Titel steht sowohl für Playstation-4- als auch für Playstation-5-Besitzer als Gratis-Download im Playstation Store bereit. Eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft ist zum Spielen und Herunterladen nicht notwendig. Das Angebot ist bis zum 1. April 2021 gültig. Wer den Titel im Playstation Store seiner Bibliothek hinzugefügt hat, darf ihn für immer behalten.

Mit der "Play at Home"-Initiative will Sony Playstation-Besitzer und Gamer während der weltweiten Corona-Pandemie ermutigen, Zuhause zu bleiben, anstatt sich mit Freunden und Bekannten zu treffen. Einen Anreiz dazu sollen Gratis-Spiele liefern. Die Initiative soll noch bis Juni 2021 laufen.

"Ratchet & Clank" stammt aus dem Jahr 2016. Der Titel von Entwickler Insomniac Games ist ein Remake des Playstation-2-Titels "Ratchet & Clank" von 2002. Das Action-Adventure wartet mit vielen komischen Einlagen und spektakulären Kämpfen auf. Der neueste Teil der Reihe "Rift Apart" erscheint am 11. Juni 2021 für Sonys Playstation 5.