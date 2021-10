Hans-Christian Dirscherl

Mit dem Raspberry Pi Zero 2 W gibt es einen neuen Mini-PC für nur zirka 16 Euro. Mit 4-Kern-CPU und WLAN-N sowie Bluetooth. Er soll bis zu 5 Mal mehr Leistung als der Vorgänger bieten.

Vergrößern Raspberry Pi Zero 2 W: Neuer Mini-PC für 16 Euro © Raspberry Pi Foundation

Die Raspberry Pi Foundation hat ihren Mini-Computer Raspberry Pi Zero überarbeitet und als Raspberry Pi Zero 2 W vorgestellt . Der neue Raspberry Pi Zero 2 W kostet schlappe 15 Dollar beziehungsweise zirka 16 Euro - hier bei Reichelt kostet der neue Mini-PC 16,50 Euro zuzüglich Versandkosten (voraussichtlich lieferbar ab 5.11.2021, nur ein Stück pro Kunde).

Der Chip ist ein Broadcom BCM2710A1 SoC (der auch beim ursprünglichen Raspberry Pi 3 zum Einsatz kam) mit 1 GHz Taktrate. Der Arbeitsspeicher (LPDDR2 SDRAM) ist 512 MB groß. Im Benchmark Sysbench soll der Raspberry Pi Zero 2 W fünf mal schneller sein als sein Vorgänger, wobei der konkrete Leistungszuwachs immer vom konkreten Einsatzszenario abhängt.

Broadcom BCM2710A1, quad-core 64-bit SoC (Arm Cortex-A53 mit jeweils 1 GHz)

512 MB LPDDR2 SDRAM

2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE

1 × USB 2.0 mit OTG

HAT-compatible 40 pin I/O Header Footprint

MicroSD Card Slot

Mini HDMI port

Composite video and reset pin solder points

CSI-2 camera connector

H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30)

OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics

Wichtig für Bastler: Die Macher versprechen den gleichen Formfaktor wie beim Vorgänger! Somit sollte sich ein Großteil des für den Vorgänger erhältlichen Zubehörs wie Gehäuse oder Kabel auch für das neue Modell weiterverwenden lassen. Zusammen mit dem neuen Raspberry Pi Zero 2 W erschien aber auch ein neues Stromkabel mit Stecker für 8 Dollar beziehungsweise rund 8 Euro.

Eine Anleitung für den schnellen Einstieg finden Sie hier.



Allerdings dürfte auch die Auslieferung des neuen Raspberry Pi Zero 2 W unter der allgemeinen Chip-Knappheit leiden, wie die Raspberry Pi Foundation erwartet. So sollen 2021 nur rund 200.000 Stück ausgeliefert werden und in der ersten Hälfte 2022 sollen es 250.000 Geräte sein.

Die Vorgänger Raspberry Pi Zero und Raspberry Pi Zero W sollen übrigens weiter produziert werden. Preislich sind sie ja noch günstiger als der neue Raspberry Pi Zero 2 W. Von der ersten Generation des Raspberry Pi Zero (W) verkauften die Macher laut eigenen Angaben knapp vier Millionen Exemplare. Den Raspberry Pi Zero gibt es ohne und mit WLAN-Funktion - letztere Variante heißt Raspberry Pi Zero W.

