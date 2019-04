Raspberry Pi: Offizielle Tastatur und Maus erhältlich

Hans-Christian Dirscherl

Die Raspberry Pi Foundation hat eine offizielle Tastatur und eine Maus für den Mini-Computer Raspberry vorgestellt.

Vergrößern Raspberry Pi Keyboard and Hub © Raspberry Pi Foundation

Die Raspberry Pi Foundation hat offizielles Zubehör für den Mini-Computer Raspberry vorgestellt: das „Raspberry Pi Keyboard and Hub“ und die „Raspberry Pi mouse“. Beide werden via USB mit dem Raspberry Pi verbunden.

Raspberry Pi Keyboard and Hub: Die offizielle Raspberry-Pi-Tastatur besitzt drei USB-Typ-A-Ports zum Anschluss externer Geräte, zu denen auch die USB-Maus gehört. Außerdem ist ein Micro-USB-Port vorhanden, an den das USB-Kabel zum Raspberry Pi angeschlossen wird. Die Tastatur mit 79 Tasten in der deutschsprachigen Ausführung gibt es in der peppigen Farbkombination Raspberry Rot und Weiß sowie in Schwarz und Grau. Über das Tastatur-Layout informiert die folgende Abbildung, ein separater Nummern-Block existiert nicht.

Vergrößern Tastatur-Layout. © Raspberry Pi Foundation

Hier können Sie die Raspberry-Pi-Tastatur bei unterschiedlichen Anbietern zu Preisen um die 17 Euro Euro kaufen.



Raspberry Pi Mouse: Die optische Raspberry-Pi-Maus gibt es ebenfalls in der Farbkombination Raspberry Rot und Weiß, aber auch in Schwarz-Grau. Sie wird per USB-Kabel an einen USB-Typ-A-Port angeschlossen. Typischerweise verbinden Sie den Raspberry-Pi-Nager mit der dazu passenden originalen Raspberry-Pi-Tastatur (siehe oben).

Vergrößern Raspberry Pi Mouse © Raspberry Pi Foundation

Die Maus hat drei Tasten, deren mittlere das Mausrad beherbergt. Die Maus kostet um die 8 Euro und ist bereits bei unterschiedlichen Lieferanten verfügbar.

Die folgende Abbildung zeigt, wie Tastatur und Maus angeschlossen werden:

Vergrößern Verkabelungs-Diagramm. © Raspberry Pi Foundation

Hinweis: Sie können natürlich auch jede andere USB-Tastatur an den Raspberry Pi anschließen.

