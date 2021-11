Raptor Lake-S wohl auch mit DDR4-Unterstützung

Michael Söldner

Genau wie die Alder-Lake-CPUs sollen auch die darauffolgenden Raptor-Lake-Prozessoren noch DDR4 unterstützen.

Vergrößern Auch Raptor Lake-S soll neben DDR5 auch DDR4 unterstützen. © wikipedia.org

Wer sich einen neue Alder-Lake-Prozessor anschaffen möchte, kann bei einem passenden Mainboard sowohl DDR4 als auch DDR5-Arbeitsspeicher einsetzen. Dies ist speziell beim Aufrüsten praktisch, da der alte RAM auch im neuen System weitergenutzt werden kann und entsprechend keine Mehrkosten mit sich bringt. Insider gingen bislang davon aus, dass Intel diese Möglichkeit zur Nutzung von DDR4- oder DDR5-Arbeitsspeicher mit der nächsten Prozessorgeneration Raptor Lake-S wieder streichen würde. Der Leaker „ Moore's Law is Dead “ will nun jedoch erfahren haben, dass auch Raptor Lake sowohl mit DDR4- als auch mit DDR5-Arbeitsspeicher umgehen kann. Entsprechend würden sich auch die zusammen mit Alder Lake-S erscheinenden Mainboards mit der nächsten Prozessorgeneration weiternutzen lassen.

Gleicher Sockel auch bei Raptor Lake-S?

Raptor Lake-S soll demnach den Sockel 1700 beibehalten. Ein jetzt angeschafftes Mainboard sollte also noch viele Jahre gute Dienste leisten, auch mit einem neuen Prozessor aus der Raptor-Lake-Generation. Voraussichtlich will Intel mit Raptor Lake-S am Hybrid-System festhalten, jedoch die Anzahl an Rechenkernen deutlich aufstocken. Bei gleichen TDP-Klassen sollen demnach bis zu 24 Kerne möglich sein. Diese verteilen sich jedoch primär auf die Effizienzklasse, entsprechend könnten Prozessoren mit acht Performance- und 16 Effizienkernen erscheinen. Gleichzeitig wolle Intel mit Raptor Lake-S noch den Turbo-Boost erhöhen und den L2-Cache vergrößern. Raptor Lake-S wird jedoch frühstens Ende 2022 erwartet. Entsprechend könnten sich die Vermutungen noch als zu verfrüht erweisen. Es bleibt dennoch zu hoffen, dass die gerade veröffentlichten Mainboards mit Z690-Chipsatz sowie die noch kommenden Chipsätze H670, B660 und H610 neben Alder Lake-S auch den Nachfolger Raptor Lake-S unterstützen werden.



