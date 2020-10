Rainbow Six Siege: Neues Halloween-Event mit Puppen-Kostümen

Michael Söldner

Das Halloween-Event von „Rainbow Six Siege“ sorgt für einen neuen Deathmatch-Modus und Glückspakete.

Vergrößern Sugar Fright sorgt für einen schnellen Deathmatch-Modus. © ubisoft.com

Pünktlich zu jedem Halloween-Fest spendiert Ubisoft dem noch immer erfolgreichen Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ ein Halloween-Event mit einem zeitlich begrenzten Spielmodus. Diesmal steht mit „ Sugar Fright “ eine Art Deathmatch auf dem Programm, in dem Spieler erstmals in der Geschichte des Spiels nach einem Tod direkt erneut das Spielfeld betreten. Dazu kommen käufliche Glückspakete, in denen sich Waffenskins und Uniformen in Filz-Optik sowie Köpfe für die Spielfiguren verstecken, die an die Muppet Show erinnern.

Der eigentliche Spielmodus, in dem zwei Teams mit jeweils fünf Spielern antreten, ist sehr stark an „Kill Confirmed“ aus der Ego-Shooter-Reihe „Call of Duty“ angelehnt: Nach jedem eliminierten Gegner muss dessen Hinterlassenschaft in Form einer Süßigkeit aufgesammelt werden. Wer mit seinem Team zuerst 50 Punkte erreicht, hat gewonnen. Dieser schnelle Spielmodus passt nur bedingt zur bisherigen Ausrichtung von „Rainbow Six Siege“. In den normalen Modi sind langsames Vorgehen und taktische Entscheidungen entscheidend. Entsprechend reagieren viele Fans verärgert und kritisieren, dass der Modus Spawn-Camping, also den eigenen Abschuss direkt nach dem Erscheinen in der Welt, nicht ausreichend unterbinden könne. Außerdem wird das Team nicht wieder aufgefüllt, wenn sich also mehrere Mitspieler dazu entscheiden, die Runde zu verlassen, dürfte der Sieg kaum noch möglich sein. Andere Spieler hingegen begrüßen den actionreicheren Spielmodus, der vielleicht auch neue Fans anlocken könnte, die sich mit dem anspruchsvollen Gameplay bislang eher schwer getan haben. Ein Respawn erhöhe schließlich die Möglichkeiten, sich mit neuen Waffen und deren Handling anzufreunden. Wer den Spielmodus noch ausprobieren möchte, hat genügend Zeit dafür. Das Halloween-Event läuft noch bis zum 10. November. Jeder Spieler erhält zudem ein Paket umsonst, in dem sich mit etwas Glück vielleicht ein schicker Kopf befindet.





Rainbow Six Siege: Auf Xbox Series X und PS5 mit 4K und 120 fps