Rainbow Six Siege: Erstes Spiel unterstützt DLSS 2.2

Michael Söldner

Dank Nvidias DLSS 2.2 lässt sich die Bildrate in „Rainbow Six Siege“ auf deutlich über 100 fps steigern.

Vergrößern Mit DLSS 2.2 lassen sich die Bildraten in "Rainbow Six Siege" deutlich steigern. © rainbowsixsiege.com

Mit DLSS bietet Nvidia Besitzern einer aktuellen Geforce-Grafikkarte eine praktische Möglichkeit, um die Bildrate in Spielen deutlich zu erhöhen. Dazu werden die KI-Einheiten der Karten eingespannt, die niedrig aufgelöste Inhalte auf die gewünschte Zielauflösung hochrechnen. Bislang ist DLSS in Version 2.1 im Einsatz, doch mit DLSS 2.2 steht bereits der Nachfolger in den Startlöchern. Als erstes Spiel erhält nun der Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ eine Unterstützung für DLSS 2.2. Die ersten Nutzermeldungen sind euphorisch: So soll „Rainbow Six Siege“ mit DLSS 2.2 eine um bis zu 50 Prozent höhere Bildrate bei 4K-Auflösung ermöglichen. So werden bei einer entsprechend leistungsstarken Karte Bildraten von über 100 fps bei Ultra-HD-Auflösung realisierbar. Nvidia nennt auch konkrete Verbesserungen bei einzelnen Grafikkarten : So steigt die Bildrate durch DLSS 2.2 in „Rainbow Six Siege“ bei 4K-Auflösung mit einer RTX 3090 von 214 auf 282 fps, bei einer RTX 3060 Ti steigt die Bildrate hingegen von 127 auf 193 fps.

Voraussetzung für die Nutzung von DLSS 2.2 in „Rainbow Six Siege“ ist der aktuelle Game-Ready-Treiber (466.77 +), der bei Nvidia kostenlos heruntegeladen werden kann . Danach muss das Update für die aktuelle Saison „North Star“ von „Rainbow Six Siege“ aufgespielt werden. In den Grafikoptionen finden sich dann eine Schaltfläche zum Aktivieren von DLSS. Hier stehen mehrere Qualitätsstufen zur Auswahl: Der Qualitätsmodus eignet sich am besten für Spieler mit Full-HD- oder 1440p-Auflösung. Der Performance-Modus hingegen ist für Nutzer eines 4K-Bildschirms gedacht. Zusätzlich zu DLSS sollte auch Nvidia Reflex aktiviert werden. Mit dieser Technik lassen sich die Latenzen bei gleichbleibender Framerate reduzieren. Dies wirkt sich auch auf die Zeit aus, die zwischen dem Betätigen der Maus und der Reaktion im Spiel vergeht.

Nvidia: Weitere Spiele mit DLSS-Unterstützung