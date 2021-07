Railgun: USA stoppen Horrorwaffe - Kritik an Kosten

Hans-Christian Dirscherl

Die USA stoppen die Forschung und Weiterentwicklung ihrer neuesten Horrorwaffe, der Railgun. Stattdessen wollen sie andere todbringende Waffenarten intensiv weiterentwickeln. Es gibt Kritik an den Kosten.

Eine Railgun soll ihre Geschosse nicht mit konventionellen Treibladungen starten beziehungsweise antreiben (wie es bei klassischen Granaten, Raketen oder Patronen der Fall ist), sondern elektromagnetisch auf bis zu siebenfache Schallgeschwindigkeit beschleunigen, die dann jede Panzerung durchschlagen und das Ziel zuverlässig vernichten. Zumindest in der Theorie, denn in der Praxis kommen Railguns noch nicht zum Einsatz.

Die USA, vor allem die US-Marine, forschen seit Jahren an einer derartigen Railgun. Im Jahr 2017 veröffentlichte die US-Marine ein Video, das die zerstörerische Kraft einer Railgun zeigen soll: Railgun - US-Marine feuert fürchterliche Waffe ab. Lauf US-Marine konnte die damals getestete Railgun ihre Projektile rund 185 Kilometer weit mit einer Geschwindigkeit von über sechsfacher Schallgeschwindigkeit (Mach 6) schießen.

Der Vorteil von Railguns

Der große Vorteil solcher Railguns sind die hohen Mündungsgeschwindigkeiten, die die Geschosse damit erreichen – bis zu 35 km/s sind damit möglich. Das ist rund 17 Mal mehr als die normale Mündungsgeschwindigkeit einer klassischen Rohrwaffe. Mit einer Railgun erreicht man also eine viel höhere kinetische Energie und damit viel mehr Zerstörungskraft. Bei gleichzeitig deutlich geringeren Betriebskosten, weil die Geschosse einer Railgun sehr einfach gebaut sind. Railguns wirken also ähnlich wie Hartkernmunition alias KE-Munition alias Wuchtgeschosse (Armour Piercing Ammunition), nur eben mit größerer Durchschlagskraft.

Aus für Railgun-Forschung: 500 Millionen Dollar verbrannt

Doch nun hat das US-Verteidigungsministerium entschieden, dass die US-Marine ihre jahrzehntelange Forschung an Railguns beenden soll. Stattdessen will sich das US-Verteidigungsministerium auf Hyperschallraketen konzentrieren, um in diesem Bereich mit China und Russland Schritt halten zu können. Die für die Marine und deren Railgun-Forschung vorgesehenen Haushaltsmittel wurden gestrichen. Die Railgun ist also zumindest für die nächste Zeit tot, wie Associated Press berichtet .

Anscheinend sah die Marine noch große Probleme sowohl bei der Umsetzung der Technik als auch bei der Reichweite der Projektile im direkten Vergleich zu Überschallraketen. Die nun frei werdenden Geldmittel können aber nicht nur für die Weiterentwicklung von Überschallraketen und für die elektronische Kriegsführung, sondern zum Beispiel auch für die Forschung an Laserwaffen verwendet werden. Denn an Laserwaffen sind die USA auch weiterhin interessiert. Lesen Sie hierzu mehr:

Die US-Marine will den Daten- und Erfahrungsschatz, den Sie zu Railguns gesammelt hat, aber aufbewahren. Für den Fall, dass die Forschung an Railguns doch wieder aufgenommen wird. Bisher soll die Marine rund 500 Millionen Dollar für ihre Railgun-Forschung ausgegeben haben. Ein herausragendes Problem bei Railguns scheint etwa der extrem hohe Rohrverschleiß sein, der einen Rohrwechsel bereits nach ein bis zwei Dutzend Schüssen erforderlich machen soll.

Kritik wegen der Kosten

Dass die USA 500 Millionen Dollar in die Entwicklung einer Waffe investiert haben, deren Erforschung nun abrupt beendet wird, ruft Kritik hervor. Diese Kritik wird meist sachlich vorgetragen, wie hier und hier . In den sozialen Netzwerken dagegen ruft der plötzliche Kurswechsel des US-Verteidigungsministeriums mitunter Spott hervor, wie dieser Tweet exemplarisch zeigt (wobei der Verfasser vermutlich prorussisch gesinnt ist):

Jahrelang tüftelten die USA an einer sogenannten Railgun.

Das futuristische elektromagnetische Geschütz sollte ein Geschoss auf Hunderte Kilometer verschießen können.

Jetzt, nach 10 Jahren der Entwicklung und ca. 500 Millionen $, steht fest - das Projekt ist tot.

Thread 👇

(1/7) pic.twitter.com/nixL7jLuhr — Nikita Gerassimow (@NikGerassimow) July 5, 2021

