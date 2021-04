Radikaler Protest: Hackfleisch zerstört Ladesäule für E-Autos

Hans-Christian Dirscherl

Vandalen stopfen in München Hackfleisch in eine Ladesäule für Elektro-Autos. Das Hackfleisch verursacht bleibende Schäden.

Vergrößern Radikaler Protest: Mit Hackfleisch gegen Ladesäulen für E-Autos

© Stadtwerke München/SWM

Nicht jeder mag Elektro-Autos. Die Elektromobilität im Automobilbau hat durchaus ihre Gegner. Einige davon sind militant und greifen die ohnehin noch nicht besonders gut ausgebaute Lade-Infrastruktur für E-Autos an. Doch in der „BMW-Hauptstadt“ München greifen E-Auto-Hasser oder einfach nur Vandalen zu einer sehr speziellen Protestform: Die Übeltäter stopften Unmengen von rohem Hackfleisch in die Ladekabel-Aufnahmevorrichtung einer Ladesäule. Tatort war die Ladesäule in der Münchner Marklandstraße.

Das berichtet die Süddeutsche Zeitung online . Das Hackfleisch erwies sich dabei nicht nur als unappetitliche äußerliche Beschädigung der Ladesäule, die vor allem Vegetariern und besonders Veganern das Aufladen von Autos unmöglich machte. Sondern das Hackfleisch richtet tatsächlich ernsthaften Schaden an. Denn das Hack drang bis in die Kontakte der Stecker vor. Diese mussten deshalb ausgetauscht werden. Wörtlich schreiben die Stadtwerke: "In diesem Fall wurden die Steckvorrichtungen mit Hackfleisch verschmiert, das bis in die Kontakte der Stecker drang. Nachdem diese aus Sicherheitsgründen vom Hersteller verpresst werden, war eine kurzfristige Reparatur vor Ort leider nicht möglich."

Die Münchner Stadtwerke als Betreiber der Ladesäulen stellen immer mehr Fälle von Vandalismus an Ladesäulen fest. Wobei München mit einer Störungsquote mit drei Prozent noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt mit 17 Prozent liegt, wie die Stadtwerke mitteilen .

Vergrößern Da graust nicht nur einem Veganer. © Stadtwerke München/SWM

Erheblich öfter als Vandalismus dürften aber Falschparker Ladesäulen unbenutzbar machen. Während unseres Tests des ersten Audi E-Tron blockierte beispielsweise ein Benziner-Leihwagen von Sixt Carsharing einen Parkplatz an einer E-Ladesäule im Norden von München.

