Radeon RX 6700 XT: Leak gibt Hinweise auf Performance

Michael Söldner

Die Radeon RX 6700 XT von AMD liegt zumindest im Geekbench deutlich hinter der RTX 3070 von Nvidia.

Vergrößern Wie schlägt sich die RX 6700 XT gegen die RTX 3070? © amd.com

Mit der Radeon RX 6700 XT will Hersteller AMD am 18. März eine neue Grafikkarte auf Basis von RDNA2 in den Handel bringen. Die Karte soll direkt Nvidias RTX 3070 attackieren. Bislang lagen über die Leistung der Karte noch keine konkreten Informationen vor. Nun sind überraschend die Ergebnisse der RX 6700 XT in Geekbench aufgetaucht. Der Eintrag in der Datenbank des Benchmark-Programms wurde vom Twitter-Nutzer Tum Apisak aufgespürt und zeigt die Performance der Karte in OpenCL und Vulkan. Konkret erreicht die RX 6700 XT eine OpenCL-Leistung von 102.831 Punkten. Damit liegt die Karte deutlich hinter der RX 6800 mit 127.178 Punkten und noch weiter hinter der RTX 3070 von Nvidia mit 134.532 Punkten.

Kommt hingegen die Vulkan-API zum Einsatz, dann kann die RX 6700 XT in Geekbench 55.278 Punkte erreichen. Auch dieser Wert liegt deutlich unter der Leistung der teureren RX 6800 mit 88.811 Punkten. Zieht man zudem die RTX 3070 heran, dann liegt diese mit ihren 100.298 Vulkan-Punkten fast auf dem doppelten Leistungsniveau. Als Testsystem für die Werte der RX 6700 XT diente ein Ryzen 7 3700X mit einem Boosttakt von 2,85 GHz. Zu bedenken ist bei diesen Werten jedoch, dass Nvidia-Grafikkarten in Geekbench meist deutlich besser abschneiden als AMD-Karten. Doch auch beim direkten (und faireren) Vergleich der RX 6700 XT mit der RX 6800 ergibt sich ein Leistungsunterschied von 37,8 Prozent (Vulkan) bzw. 19,1 Prozent (OpenCL). Ebenfalls möglich ist, dass es sich beim Geekbench-Eintrag um ein Vorserienmodell handelt, dessen Treiber noch nicht final war. Absolute Klarheit über die tatsächliche Leistung der RX 6700 XT dürfte sich erst mit weiteren Benchmark-Ergebnissen einstellen, wie wohl rund um den Verkaufsstart auftauchen werden.

