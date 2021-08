Radeon RX 6600 XT eignet sich gut für Krypto-Mining

Michael Söldner

Die neue AMD-Grafikkarte Radeon RX 6600 XT schafft bis zu 33 Mh/s und verbraucht dabei vergleichsweise wenig Strom.

Vergrößern Die Radeon RX 6600 XT ist für Kryptominer sehr attraktiv. © amd.com

Die erst kürzlich veröffentlichte Radeon RX 6600 XT von AMD ist im Vergleich zu vorangegangenen Grafikkarten von AMD und Nvidia relativ gut verfügbar. Dies könnte sich aber bald ändern, denn erste Tests zeigen , dass sich die Grafikkarte sehr gut zum Mining von Kryptowährungen eignet. In der Spitze kommt die RX 6600 XT beim Mining von ETH auf 32,16 Mh/s, im Durchschnitt sind es noch immer 29,22 Mh/s. In Anbetracht dieser beachtlichen Leistung beim Schürfen fällt der Stromverbrauch mit 55 Watt für die eigentliche GPU relativ niedrig aus. Dazu kommen noch 2,5 Watt für den auf der Karte verbauten DRAM. Für diese Konfiguration sind jedoch einige Anpassungen möglich. Ohne Optimierung schafft die RX 6600 XT 28 Mh/s bei 93 Watt Stromaufnahme. Ein Nutzer hat es sogar geschafft, die Schürfleistung auf 33 Mh/s zu steigern, dann benötigt die Karte in Summe jedoch 70 Watt.

Vergleicht man die Radeon RX 6600 XT mit anderen Karten, so zeigt sich, dass die neue AMD-Grafikkarte an der Spitze der Schürfleistung für ETH liegt und damit die Radeon VIII und die Geforce RTX 3060 Ti sowie die Geforce RTX 3070 ablöst. Dazu kommt der relativ niedrige Einstiegspreis von 379 Euro für die Radeon RX 6600 XT. Dadurch wird die Grafikkarte sehr interessant für Krypto-Miner. Ein Grund dafür könnte im nur 128 Bit breiten Speicherbus zu finden sein. Dadurch kommt die Karte im Betrieb mit weniger Strom aus als eine Karte mit 192 Bit breitem Bus. Diese Umstände könnten in naher Zukunft dafür sorgen, dass auch die RX 6600 XT schnell ausverkauft sein könnte. Wer sich die Karte für seinen Gaming-PC zulegen möchte, sollte also lieber schnell zugreifen.

