Radeon RX 6600 XT: Wohl nur mit 8 GB VRAM

Michael Söldner

Die Radeon RX 6600 XT von AMD verfügt wohl nur über 8 GB Video-RAM, soll dafür aber preiswerter sein.

Vergrößern AMD bringt nach und nach auch kleinere Grafikkarten in den Handel. © amd.com

Mit der Radeon RX 6600 XT hat AMD offenbar eine neue Grafikkarte in Arbeit, die durch mehrere Leaks bestätigt wurde. Unklar war indes noch, ob die Karte über 8 oder 16 GB Videospeicher verfügen wird. Aus der nun erfolgten Listung bei der Eurasian Economic Commission geht hervor, dass es zwei Serien der Karte geben wird: Radeon RX 6600 XT Eagle sowie die Radeon RX 6600 XT Gaming. Beide Karten sind aber zur Enttäuschung einiger Spieler mit nur 8 GB Videospeicher ausgestattet. Theoretisch ist es zwar möglich, dass AMD auch noch ein 16-GB-Modell der Radeon RX 6600 XT in den Handel bringt, die Chancen dafür stehen allerdings nicht gut.

Mit der Radeon RX 6600 XT könnte AMD eine neue Einsteigerkarte liefern, die für aktuelle Spiele genügend Leistung bietet. Als Preise werden zwischen 300 und 400 US-Dollar vermutet. Damit wäre die RX 6600 XT deutlich günstiger als die Radeon RX 6700 XT, die für einen Listenpreis von 479 Euro angeboten wird. Im freien Handel ist sie aber nur für über deutlich 900 Euro zu haben. Die Radeon RX 6600 XT setzt auf den Navi-23-XT-Chip. In der Radeon RX 6600 ist hingegen der Navi-23-XL-Chip verbaut. Die Radeon RX 6600 kommt damit auf 1.792 Shader-ALUs, das stärkere XT-Modell kann hingegen auf 2.048 Shader-ALUS zurückgreifen. Der 8 GB große Video-RAM vom Typ GDDR6 ist über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden. Welche Taktraten AMD für die Radeon RX 6600 XT vorsieht, ist noch unklar. Auch Daten zur TDP sind noch nicht zu finden. Wann genau AMD die neuen Karten in den Handel bringen will, bleibt auch noch offen. Eigentlich war eine Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2021 geplant. Entsprechend ist mit einer baldigen Ankündigung zu rechnen.

