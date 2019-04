Rabatte auf Spiele: Indie-Woche auf GOG

Michael Söldner

GOG gewährt im Verlauf der Woche hohe Rabatte auf 157 beliebte Spielemarken und eher unbekannte Titel.

Noch bis zum Ende der Woche bietet der Spielevertrieb GOG Rabatte von bis zu 90 Prozent auf ausgewählte PC-Spiele an. Aus 157 rabattierten Spielen können Interessierte dabei wählen. Das mittlerweile gereifte No Man‘s Sky wird beispielsweise zum halben Preis von 30 statt 60 Euro angeboten. Das an alte Lucas-Arts-Adventures angelehnte Thimbleweed Park kostet mit 10 Euro ebenfalls nur die Hälfte. Das Endzeit-Spiel This War of Mine , in dem Überlebende dirigiert und versorgt werden wollen, kostet schlappe 2,49 Euro. Wer will, kauft den Soundtrack gleich dazu und zahlt dann 4,79 Euro.

Ein Klassiker ist auch Papers, Please für 4,49 Euro statt 8,89 Euro. Darin muss der Spieler als Zollbeamter die Einreisepapiere überprüfen. Das Spielgeschehen ist stets spannend, artet aber schnell in Hektik aus. Wer das deutsche Adventure Deponia bislang verpasst hat, kann für 99 Cent zuschlagen, die Nachfolger sind ebenfalls im Preis gesenkt und kosten zwischen 1,79 Euro und 4,99 Euro. Ein Geheimtipp ist außerdem Torchlight und dessen Nachfolger Torchlight 2 . Die kooperativ spielbaren Rollenspiele kosten mit 6,69 Euro bzw. 9,49 Euro in dieser Woche deutlich weniger. Minecraft-Fans sollten sich hingegen Terraria für 4,49 Euro anschauen. Darin wird das Spielgeschehen zwar in eine 2D-Welt verlagert, dem Erkundungsdrang kann aber genauso nachgegangen werden wie im Vorbild.

