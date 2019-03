Rabatte auf EA-Spiele im PSN und Angebot der Woche

Michael Söldner

Derzeit werden unzählige Spiele von EA günstiger angeboten, außerdem lockt Ace Combat 7 als Angebot der Woche.

Vergrößern EA gewährt derzeit hohe Rabatte auf digitale Spiele für Playstation 4. © playstation.com

Playstation-Spieler können derzeit viel Geld sparen. Hersteller Electronic Arts bietet nahezu alle Blockbuster der letzten Jahre zum Schnäppchenpreis an. So kostet FIFA 19 aktuell nur 30 statt 70 Euro. Wer mit dem Multiplayer-Shooter Battlefield V liebäugelt, kann zum halben Preis für 35 Euro zuschlagen. Unter den Angeboten finden sich mit Battlefield 4 (4 Euro), Battlefield 1 (8 Euro), Titanfall 2 (5 Euro), Die Sims 4 (20 Euro), Burnout Paradise Remastered (12 Euro), Need for Speed Payback (15 Euro) oder Dragon Age: Inquisition (4 Euro) viele weitere Klassiker aus dem Angebot von Electronic Arts mit hohen Rabatten. Insgesamt wurden 163 Spiele im Preis gesenkt, darunter auch häufig die Sonderausgaben des jeweiligen Spiels.

Zusätzlich sparen lässt sich auch mit dem „Angebot der Woche“. Derzeit ist das die Flugsimulation Ace Combat 7: Skies Unknown von Bandai Namco. Die Standard-Version kostet aktuell 45 anstelle von 70 Euro. Wer zur Deluxe Edition für 60 Euro statt 95 Euro greift, erhält zum Hauptspiel sechs zusätzliche Inhaltspakete für den Season Pass. Neben actionreichen Einsätzen am TV lockt Ace Combat 7 auch mit einem VR-Modus, der allerdings nur wenige Mission umfasst. Dafür ist das Gefühl, tatsächlich im Cockpit eines Flugzeugs zu sitzen, mit dem Sony-Helm noch authentischer.

