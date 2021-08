RTX-40-Grafikkarten wohl erst im Sommer 2022

Michael Söldner

Gerüchten zufolge, soll die neue Grafikkarten-Generation von Nvidia erst im Sommer 2022 in die Massenproduktion gehen.

Nach RTX 20xx und RTX 30xx soll Mitte 2022 RTX 40xx folgen.

Mit den RTX-30-Grafikkarten hat Nvidia zahlreiche Modelle im Angebot, die sich an unterschiedlich anspruchsvolle Spieler richten. Durch die anhaltende Chipknappheit sind die Karten aber häufig nur schwer zu bekommen oder deutlich teurer als vom Hersteller vorgesehen. Wer als Spieler daher auf die Idee kommen sollte, die aktuelle Grafikkartengeneration einfach auszusitzen und auf die kommende Generation zu warten, könnte enttäuscht werden. Dem Twitter-Nutzer Greymon55 zufolge, der in der Vergangenheit bereits wahre Aussagen zu RDNA3 von AMD treffen konnte, sollen die RTX-40-Karten von Nvidia erst im Sommer des kommenden Jahres in die Serienproduktion gehen.

Die aktuell unter dem Codenamen „Lovelace“ gehandelten Karten sollen zudem erst Ende 2021 oder spätestens Anfang 2022 in das Tape-Out gehen. Erst dann kann das fertige Design in die Produktion gegeben werden. Spannend bleibt, ob auch Nvidia bei seinen kommenden Grafikkarten auf Multi-Chip-Module (MCM) setzen wird. Konkurrent AMD will zumindest teilweise auf mehrere Einzelchips setzen, durch die sich die Ausbeute bei der Fertigung steigern lassen sollen. Grundsätzlich sollen alle neuen Nvidia-Grafikkarten im 5-Nanometer-Verfahren bei Auftragsfertiger TSMC produziert werden. Glaubt man diesen Gerüchte, so müssen Spieler noch knapp ein Jahr auf die neueste Grafikkarten-Generation von Nvidia warten. Diese dürften dann aber auch deutlich schneller arbeiten als die aktuelle RTX-30-Generation. Da Nvidia aber bereits eine Knappheit beim Nachschub für das gesamte Jahr 2022 angedeutet hat, könnte auch mit der RTX-40-Generation die langwierige Suche in Shops nach der passenden Karte auf dem Programm stehen.

