RTX 3090 Ti nur minimal schneller als RTX 3090?

Mehrere Berichte legen nahe, dass die RTX 3090 Ti nur fünf bis zehn Prozent schneller arbeitet als eine RTX 3090.

Vergrößern Noch steht nicht fest, ob Nvidia auch eine Founders Edition der RTX 3090 Ti anbieten möchte. © nvidia.com

Mit der Geforce RTX 3090 ( hier zum PC-WELT-Test ) hat Nvidia im Herbst 2020 ein wahres Monster einer Grafikkarte veröffentlicht. Mit 24 GB Videospeicher und 10.496 Shader-Einheiten stellt die Karte damit noch heute die Speerspitze der Gaming-GPUs dar. Mit der Geforce RTX 3090 Ti arbeitet Nvidia aktuell an einem aufgebohrten Modell mit höheren Taktraten, schnellerem GDDR6X-Speicher und einer um 100 Watt gestiegenen Leistungsaufnahme.

Überschaubare Mehrleistung

Neue Berichte deuten jedoch darauf hin, dass die Geforce RTX 3090 Ti dennoch nicht so viel schneller arbeitet als das Modell ohne „Ti“. Nach Angaben von CapFrameX seien in 4K-Auflösung nur maximal zehn Prozent höhere Bildraten zu erwarten. Andere Quellen sprechen sogar nur von fünf Prozent mehr Leistung, speziell im Vergleich zu den Modellen des gleichen Herstellers. In einigen Spielen, die besonders vom schnelleren Speicher profitieren, könnten sich jedoch höhere Performance-Zuwächse einstellen.

Bis zu 480 Watt Stromverbrauch

Auch zum Preis der High-End-Grafikkarte liegen noch keine finalen Informationen vor. Einige Insider gehen von einem Einführungspreis von 1.499 US-Dollar aus. MyDrivers rechnet hingegen mit einem Preis von 1.999 US-Dollar für die RTX 3090 Ti.

Custom-Modelle der Board-Partner könnten sogar noch teurer sein. Ob es wieder eine Founders Edition der RTX 3090 Ti geben wird, bleibt ebenfalls noch unklar. Auf der CES 2022 hat Nvidia zwar eine solche Karte gezeigt, Vorabversionen für Tester habe es aber noch nicht gegeben. Käufer müssen sich jedoch auf einen höheren Stromverbrauch einstellen. Das Modell von Asus soll beispielsweise bis zu 480 Watt aus dem Netzteil ziehen dürfen.

