RTX 3090 Ti: High-End-Modell mit neuem Stromstecker

Michael Söldner

Die als RTX 3090 Super erwartete Grafikkarte könnte in Form der Geforce RTX 3090 Ti in den Handel kommen.

Vergrößern Mit der RTX 3090 Ti könnte Nvidia bald ein neues Flaggschiff enthüllen. © nvidia.com

Mit der RTX 3090 bietet Nvidia seit gut einem Jahr eine High-End-Grafikkarte an, die mit 10.496 CUDA-Recheneinheiten, 24 GB Video-RAM und einem Preis von über 1.500 Euro das obere Ende der Fahnenstange für PC-Spieler darstellt. Schon länger gab es Gerüchte um ein „Super“-Modell der Karte. Bislang hat Nvidia ein aufgebohrtes Modell der Karte aber noch angekündigt. Nun tauchen Anzeichen dafür auf, dass Nvidia die Karte nicht als „Super“-Modell, sondern als Geforce RTX 3090 Ti in den Handel bringen möchte. Nach Angaben von Videocardz.com bietet dieses Modell mehr Rechenkerne und auch Änderungen am Speichersubsystem. Durch das Plus an Performance soll die TDP auf bis zu 450 Watt ansteigen. Das normale Modell der RTX 3090 darf sich hingegen „nur“ 350 Watt aus dem PC-Netzteil genehmigen.

Um diese Strommenge in die Karte zu speisen, soll es einmal mehr einen neuen Stromanschluss geben. Dabei handelt es sich Gerüchten zufolge nicht um einen 12-Pin-Anschluss, der schon bei anderen Grafikkarten zum Einsatz kommt. Stattdessen soll ein 16-poliger Anschluss die RTX 3090 Ti mit Strom versorgen. Es sei zudem naheliegend, dass die RTX 3090 Ti den neuen Standard PCI-Express 5.0 unterstützen werde. Verantwortlich für den größeren Stromhunger sei primär der Grafikspeicher. Hierbei soll Nvidia auf 2-GiB-Modelle setzen, bisher werden 1-GiB-Chips verwendet. Die RTX 3090 Ti soll über 24 GB GDDR6X-Speicher verfügen, der jedoch eine höhere Bandbreite unterstützt. Dazu kommen 10.752 CUDA-Kerne. Für die Referenzkarte wird daher auch ein neues Board-Design erwartet. Angeblich will Nvidia die RTX 3090 Ti zusammen mit der RTX 2060 mit 12 GB sowie der RTX 3070 Ti mit 16 GB in den Handel bringen. Als Marktstart wird der Januar 2021 vermutet.



