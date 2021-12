RTX 3090 Ti: Angebliches Foto zeigt die neue Grafikkarte

Michael Söldner

Eine geleakte Verpackung soll die Existenz der RTX 3090 Ti bestätigen. Die Karte könnte schon Ende Januar in den Handel kommen.

Vergrößern Nvidia plant offenbar eine verbesserte Version der RTX 3090. © nvidia.com

Schon seit Monaten geistert eine neue Grafikkarte namens Geforce RTX 3090 Ti von Nvidia durch die Gerüchteküche. Offiziell bestätigt wurde die verbesserte Version der 2020 erschienenen High-End-Grafikkarte des Herstellers aber bislang noch nicht. In den letzten Tagen gab es aber immer mehr Hinweise darauf, dass sich eine RTX 3090 Ti tatsächlich in Entwicklung befinden könnte. Ein vermeintliches Foto der chinesischen Webseite ITHome zeigt nun die Verpackung der Grafikkarte. Konkret handelt es sich dabei um die Asus Geforce RTX 3090 Ti Tuf Gaming.

Gleiches Design, stärkere Kühlung

Die Webseite Videocardz wollte die Echtheit des Fotos mit einem Vergleich zur Verpackung der RTX 3090 belegen. Dabei fällt auf, dass die RTX 3090 Ti auf dem Foto über stärkere Lüfter mit mehr Lüfterblättern verfügt. Ansonsten erweckt es den Anschein, dass Asus den Großteil des Designs der RTX 3090 Tuf Gaming beibehalten möchte.

Schon Ende Januar 2022 im Handel?

Die bessere Kühlung dürfte mit der um 100 Watt gestiegenen Leistungsaufnahme in Verbindung stehen. Während die RTX 3090 maximal 350 Watt aus dem Netzteil ziehen durfte, soll sich die RTX 3090 Ti bis zu 450 Watt genehmigen dürfen. Im Gegenzug erhalten Käufer mit der RTX 3090 Ti voraussichtlich schnelleren GGD6X-Speicher mit 21 statt 19,5 Gbps. Außerdem sollen alle 10.792 Kerne des GA102-Chips nutzbar sein. Bei der RTX 3090 waren diese auf 10.496 limitiert. Gestrichen wurde aber offenbar die Unterstützung von PCIe 5.0, auf der Verpackung ist lediglich von PCI Express 4.0 die Rede. Gerüchten zufolge soll Nvidia die RTX 3090 Ti am 4. Januar 2022 im Rahmen der Keynote zur Elektronikmesse CES enthüllen. In den Handel kommen soll die Karte dann voraussichtlich am 27. Januar 2022.



