RTX 3090: Nur 10 Prozent schneller als RTX 3080?

Michael Söldner

Ein erster Test der RTX 3090 deutet darauf hin, dass die Karte nur 10 Prozent schneller arbeitet als eine RTX 3080.

Mit der RTX 3080 FE für 700 Euro hat Nvidia eine leistungsstarke Grafikkarte für ambitionierte PC-Gamer im Angebot. Diese soll am 24. September durch die RTX 3090 FE für 1.500 ergänzt werden. Ob der mehr als doppelt so hohe Preis der RTX 3090 im Vergleich zur RTX 3080 gerechtfertigt ist, muss sich noch zeigen. Ein geleakter Test der RTX 3090 FE deutet nun jedoch darauf hin, dass die Mehrleistung sehr überschaubar ausfällt. Der Test legt einen Core i9-10900K zugrunde und vergleicht die Gaming-Performance in konkreten Spielen und Benchmarks mit der der RTX 3080 FE.

Die Ergebnisse sind enttäuschend: Obwohl die RTX 3090 mehr als doppelt so viel kostet wie die RTX 3080 ergibt sich je nach Spiel nur eine Performance-Steigerung von ungefähr 10 Prozent. Im 3DMark Time Spy Extreme kommt die RTX 3080 beispielsweise auf 9.000 Punkte, während die RTX 3090 auf 9.948 Punkte kommt. In Spielen wie Rainbow Six Siege fällt der Unterschied mit 5,8 Prozent sogar noch geringer aus. Im Großteil der Spiele kommt die RTX 3090 auf eine fps-Steigerung zwischen 5 und 12 Prozent. Im Vergleich zur RTX 3080 verfügt die RTX 3090 über 21 Prozent mehr Kerne. Die Performance in Spielen hängt zudem oft von Treibern ab, die die neuen Features der Karten optimal unterstützen müssen. So oder so dürfte sich mit der RTX 3090 aber keine doppelt so hohe Leistung erzielen lassen wie mit der RTX 3080, die weniger als halb so viel kostet.

Video-Beschreibung einblenden Endlich im Test: Die neue RTX 3080! Nvidia hat bei der Vorstellung ihrer neuen Grafikkartengeneration für viel Aufsehen gesorgt. Die neuen Karten mit Ampere-Chipsatz sind nicht nur günstiger geworden, sondern sollen auch einen einzigartigen Leistungssprung hinlegen. Im Fall der RTX 3080 verspricht Nvidia bis zu 100 Prozent (!) mehr Leistung gegenüber der RTX 2080. Ob die RTX 3080 hält, was Nvidia verspricht, hat sich Basti im ausführlichen Test genau angeguckt.



