RTX 3080 Ti: Spezifikationen durch GPU-Z bestätigt

Michael Söldner

Die noch nicht offiziell enthüllte RTX 3080 Ti hat nun einen großen Teil ihrer Spezifikationen verraten.

Vergrößern Die RTX 3080 Ti soll sich zwischen RTX 3080 und RTX 3090 platzieren. © nvidia.com

Mit der Geforce RTX 3080 Ti arbeitet Nvidia an einer neuen Grafikkarte, die die Lücke zwischen RTX 3080 und RTX 3090 auffüllen soll. Durch eine Validierung in der Software GPU-Z sind nun die meisten technischen Eckdaten der RTX 3080 Ti bestätigt worden. So nutzt die Karte den Grafikchip GA102-225. Dieser verfügt über 10.240 Shader-Einheiten, 80 RT-Kerne und 320 Tensor-Kerne. Damit liegt die Karte fast auf Augenhöhe mit dem Spitzenmodell RTX 3090 (10.496 Shader, 82 RT-Kerne, 328 Tensor-Kerne). Die Referenzmodelle der RTX 3080 Ti sollen mit einem Basistakt von 1.365 MHz arbeiten, im Boost-Modus sind bis zu 1.665 MHz möglich. Auch hier hat die RTX 3090 mit 1.395 MHz (Basistakt) und 1.695 MHz (Boost-Takt) nur sehr wenig mehr zu bieten. Dies äußert sich auch in der Compute-Performance, die mit 34,1 TFLOPS Single Precision bei der RTX 3080 Ti nur knapp hinter der der RTX 3090 mit 35,6 TFLOPs liegt.

Der größte Unterschied findet sich in der Speicherausstattung: Während das Spitzenmodell RTX 3090 über 24 GB GDDR6X-Speicher verfügt, muss die RTX 3080 Ti mit 12 GB des gleichen Speichers auskommen. Beim Bus, Speicher-Takt und der Bandbreite gibt es hingegen nur minimale Unterschiede. Auch die TDP von 350 Watt gilt für beide Karten. Die RTX 3080 Ti soll ab dem 3. Juni in den Handel kommen. Der Preis soll für das Referenzmodell voraussichtlich bei 999 US-Dollar liegen. Nvidia könnte aufgrund der ähnlichen Performance aber auch eine UVP von 1.199 oder 1.299 US-Dollar anpeilen. Für die für Mitte Juni erwartete RTX 3070 Ti gibt es hingegen noch keine genauen Angaben zu den Taktraten. Die Karte ist voraussichtlich mit 8 GB GDDR6X-Speicher und 6.144 Shadern ausgestattet.

RTX 3080 Ti: Performance und Mining-Leistung