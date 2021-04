RTX 3080 Ti: Performance und Mining-Leistung

Michael Söldner

Die RTX 3080 Ti lohnt sich voraussichtlich nicht nur für Spieler, sondern auch sehr gut für Kryptomining.

Vergrößern Das Ti-Modell der RTX 3080 soll sich sehr gut für ETH-Mining eignen. © nvidia.com

Für den Mai rechnen Branchenkenner mit der Veröffentlichung von Nvidias RTX 3080 Ti. Die Grafikkarte wurde noch nicht offiziell vorgestellt, dafür mehren sich die Leaks. Einem Screenshot aus GPU-Z zufolge soll die RTX 3080 Ti demnach über 10.240 FP32-Shader und 12 GB GDDR6X-Arbeitsspeicher verfügen. Der Video-Speicher arbeitet mit 19 GB pro Sekunde. Dazu kommt ein Basis-Takt von 1.365 MHz sowie ein Boost-Takt von 1.665 MHz. Somit taktet die RTX 3080 Ti niedriger als die RTX 3080 und die RTX 3090. Dies hatten Insider aber schon erwartet. Andernfalls wäre die RTX 3080 Ti einfach zu schnell und würde die Verkäufe der RTX 3090 unter Druck setzen. Auch ein Foto des auf der Karte voraussichtlich verbauten GA102-225-Chips ist schon ins Internet gelangt.

Interessant sind auch die Angaben zur Mining-Performance der RTX 3080 Ti. Diese liegt in ETH bei 118,9 MH/s. Es ist davon auszugehen, dass das für den Leak verantwortliche Modell noch nicht über eine Mining-Sperre verfügt, die die Schürfleistung künstlich reduziert. Gut möglich, dass auch der verwendete Beta-Treiber dafür sorgt, dass die Mining-Performance so hoch ausfällt. Bei voller Mining-Leistung soll die RTX 3080 Ti 278 Watt aus der Steckdose ziehen und sich auf 59 Grad Celsius erwärmen. Die RTX 3090 wird von Nvidia für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.499 Euro angeboten, die RTX 3080 ist mit einer UVP von 699 Euro in den Verkauf gegangen. Für die RTX 3080 Ti dürften mindestens 1.000 Euro fällig werden. Für einen Aufpreis von 500 Euro würden Käufer mit der RTX 3090 dann die doppelte Speichermenge sowie mehr Performance erhalten. Doch in Anbetracht der aktuellen Knappheit von Grafikkarten sind die vom Hersteller aufgerufenen Preise meist nur Platzhalter. Entweder sind die Karten gar nicht verfügbar oder nur zu deutlich überzogenen Preisen.

