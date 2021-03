RTX 3080 Ti: Für Mining-Zwecke wohl uninteressant

Michael Söldner

Mit einer Mining-Drossel will Nvidia die wohl für April geplante RTX 3080 Ti für Kryptominer unattraktiv machen.

Vergrößern Die RTX 3080 Ti von Nvidia soll für Kryptomining nicht taugen. © nvidia.com

Nach der RTX 3060 hat Nvidia mit der RTX 3080 Ti das nächste Modell der Ampere-Generation in Planung. Die Karte soll voraussichtlich mit 12 GB GDDR6X-Videospeicher ausgeliefert werden, der mit 16 Gbit/s angebunden ist und damit auf dem Niveau der bereits erhältlichen RTX 3080 liegt. Darüber hinaus soll die RTX 3080 Ti über 10.240 Shader-Einheiten verfügen, damit läge sie nur knapp hinter der RTX 3090, die auf 10.496 Shader-Einheiten zurückgreifen kann. Die vom Namen her ähnliche RTX 3080 kommt hingegen nur auf 8.704 Rechenkerne, dürfte also deutlich langsamer arbeiten. Die Performance der RTX 3080 Ti könnte somit ungefähr auf dem Niveau der Radeon RX 6900 XT von AMD liegen, die eigentlich für 999 Euro angeboten wird – aber meist ausverkauft oder deutlich teurer ist. Mit 16 GB RAM würde die AMD-Grafikkarte allerdings einige Vorteile gegenüber der RTX 3080 Ti bieten.

Nach Informationen des Leakers kopite7kimi soll auch die neue RTX 3080 Ti genau wie die RTX 3060 über eine Drossel für Kryptomining verfügen. Das Zusammenspiel aus Treiber und Firmware der Karte soll dafür sorgen, dass die Hashrate beim Schürfen von Ethereum deutlich niedriger ausfällt als eigentlich möglich. Diese Bremse ist dafür gedacht, dass Krypto-Miner die beiden Grafikkarten links liegen lassen und somit mehr Modelle für Spieler zur Verfügung stehen. Mit einer offiziellen Ankündigung der RTX 30809 Ti kann wohl erst im April 2021 gerechnet werden. Über Preise liegen derzeit noch keine Informationen vor. Nvidia müsste die Karte preislich zwischen der RTX 3090 (1499 Euro) und der RTX 3080 (699 Euro) platzieren.

