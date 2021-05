RTX 3070 Ti und 3080 Ti: Vermutungen zu Terminen und Preisen

Michael Söldner

Wann enthüllt Nvidia die beiden Grafikkarten RTX 3080 Ti und RTX 3070 Ti und was werden sie kosten?

Vergrößern Mit der RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti will Nvidia offenbar neue Karten enthüllen. © nvidia.com

Mit der Geforce RTX 3070 Ti und der RTX 3080 Ti hat Nvidia offenbar zwei weitere Grafikkarten in der Hinterhand, die schon lange durch die Gerüchteküche geistern. Der Youtube-Kanal Moores Law is Dead trifft in einem aktuellen Video Voraussagen zu Preisen und Terminen der beiden Karten. Bei den Terminen stützt sich der Kanal auf die schon von Videocardz genannten Daten: Demnach sollen beide Karten am 31. Mai vorgestellt werden, die RTX 3080 Ti würde dann am 2. Juni in den Handel kommen und die RTX 3070 Ti eine Woche später am 9. Juni folgen. Theoretisch könnte Nvidia beide Karten auch sofort vorstellen, aber es würden noch nicht genügend hohe Stückzahlen vorrätig sein, um den Start nicht zu einem Paperlaunch zu machen.

Auch zu den Preisen kann der Kanal handfeste Zahlen nennen: Für die Geforce RTX 3080 Ti könnte Nvidia zwischen 1.100 und 1.600 US-Dollar aufrufen. Dabei spiele auch die Ausstattung der jeweiligen Karte durch den Board-Partner eine große Rolle. Für das Referenz-Modell von Nvidia selbst sollen 999 US-Dollar fällig werden. Die RTX 3080 Ti bietet dafür voraussichtlich 10.240 FP32-Shader, 80 Raytracing-Kerne und 320 Tensor-Kerne. Der Takt soll sich zwischen 1.356 MHz und 1.665 MHz bewegen, dazu kommen 12 GB Videospeicher.

Die RTX 3070 Ti hingegen soll zu Preisen zwischen 550 und 600 US-Dollar in den Handel kommen. Die niedrigeren Preise könnten aber zu einer deutlich größeren Nachfrage und damit zu einer noch schlechteren Verfügbarkeit der Karte führen. Dafür bietet die RTX 3070 Ti voraussichtlich 6.144 FP32-Shader, 48 Raytracing-Kerne und 192 Tensor-Kerne. Der Videospeicher ist wohl nur 8 GB groß. Möglicherweise wird es aber auch Modelle mit 16 GB geben.





RTX 3080 Ti: Für Mining-Zwecke wohl uninteressant