RTX 30 Super: Vier neue Ampere-Modelle aufgetaucht

Michael Söldner

Zu den vermeintlich für 2022 geplanten Super-Modellen der Ampere-Generation von Nvidia sind nun erste Daten aufgetaucht.

Vergrößern Nvidia will Anfang 2022 offenbar Super-Modelle seiner GPUs anbieten. © nvidia.com

Auch der Ampere-Generation will Nvidia offenbar Super-Modelle seiner RTX-30-Grafikkarten zur Seite stellen, die mehr Performance im Vergleich zu den Standard-Modellen bieten. Nun sind die technischen Eckdaten dieser Super-Modelle im Internet aufgetaucht. Quelle ist der bekannte Leaker kopite7kimi , der bereits viele Planungen der Hersteller vorweggenommen hat. Seinem Post zufolge soll es vier Super-Modelle der RTX-30-Generation geben. Den Anfang macht die RTX 3060 Super mit 12 GB GDDR6-Speicher und 5.632 Shader-Einheiten. Das Standardmodell der gleichen Karte kommt nur auf 4.864 Shader, die Performance sollte entsprechend um knapp 16 Prozent steigen. Dazu kommt die RTX 3070 Super, die über 8 GB GDDR6X-Speicher und weiterhin 5.888 Shader verfügt.

Für die RTX 3080 Super plant Nvidia zudem wohl 12 GB GDDR6X-Speicher und 8.960 Shader ein. Der Anstieg der Shader von 8.704 auf 8.960 fällt sehr moderat aus, dafür dürfte das neue Modell mit 12 statt 10 GB VRAM für viele Spieler interessanter sein. Das letzte Super-Modell hört auf den Namen RTX 3090 Super und verfügt über 24 GB GDDR6X-Speicher sowie 10.752 Shader. Auch hier fällt der Anstieg der Shader von 10.496 auf 10.752 sehr gering aus. Auch an der Speicher-Ausstattung würde sich den geleakten Daten zufolge nichts ändern. Entsprechend sind die Informationen zu den Super-Karten noch mit Vorsicht zu genießen. Alle vier Super-Modelle der RTX-30-Karten sollen Anfang 2022 in den Handel kommen. Die alten Modelle der Karten will Nvidia aber offenbar weiter anbieten. Ende 2022 will Nvidia Gerüchten zufolge mit Lovelace die nächste GPU-Generation einläuten.



Geforce RTX 3090 Super: Neue Details zum Refresh