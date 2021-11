RTX 2060 mit 12 GB von Gigabyte aufgetaucht

Michael Söldner

Hersteller Gigabyte bereitet sich offenbar auf den Verkaufsstart einer RTX 2060 mit 12 GB Videospeicher vor.

Vergrößern Nvidia legt offenbar zusammen mit seinen Partnern alte Grafikkarten neu auf. © nvidia.com

Die Knappheit an aktuellen Grafikkarten zwingt immer mehr Hersteller zum Umdenken. Anstatt der aktuellen RTX 30-Generation werden immer mehr betagte Modelle neu aufgelegt. Auch Hersteller Gigabyte arbeitet offenbar an einer Geforce RTX 2060 mit Turing-Chips. In der Einfuhrankündigung der Eurasian Economic Commission (EEC) findet sich ein Eintrag zu einer entsprechenden Neuauflage mit mehr Videospeicher.

Mehr Video-RAM

Insgesamt sind dem Eintrag zufolge gleich vier neue Modelle der schon Anfang 2019 in den Handel gekommenen RTX 2060 in Arbeit. Alle Karten verfügen über einen GA106-Grafikprozessor und einen 192 Bit breiten Speicherbus. Neu ist jedoch die Speicherausstattung mit 12 statt 6 GB Video-RAM. Die einzelnen Modelle mit den Bezeichnungen GV-N2060OC-12GD, GV-N2060D6-12GD, GV-N2060WF2OC-12GD und GV-N2060WF2-12GD unterscheiden sich voraussichtlich nur in ihrer Taktung und dem verbauten Windforce-Kühler.

Neuauflage der RTX 2060 Super ebenfalls möglich

Noch stehe laut Videocardz.com aber noch nicht genau fest, welcher Grafikchip auf den neuen RTX-2060-Karten verbaut sein wird. Alternativ zum damals verwendeten GA106 könnte auch ein GA104-Chip zum Einsatz kommen. Dieser ist Pin-kompatibel mit dem GA106, ließe sich aber auch für eventuell später geplante Super-Modelle der RTX 2060 nutzen, die über mehr CUDA-Kerne verfügen. Die Enthüllung der neuen Geforce RTX 2060 mit 12 GB Videospeicher soll voraussichtlich am 7. Dezember erfolgen. Gleichzeitig plant Nvidia auch eine Geforce RTX 3090 Ti sowie eine Geforce RTX 3070 Ti. Offiziell bestätigt wurden aber auch diese beiden Karten noch nicht. Bleibt zu hoffen, dass die Neuauflagen die aktuelle Marktsituation etwas entschärfen.



