RDNA-3-Grafikkarten werden im November vorgestellt

Michael Söldner

AMD hat den Vorstellungstermin der RDNA-3-Grafikkarten offiziell enthüllt. In zwei Monaten soll es soweit sein.

Vergrößern AMD hat endlich einen Termin für die Vorstellung der neuen Grafikkarten genannt. © amd.com

Wer aktuell einen Gaming-PC zusammenstellt, kann sich über sinkende Preise bei Grafikkarten freuen. Die teils schon zwei Jahre alten GPUs waren in den letzten Jahren extrem teuer, nun werden sie wieder erschwinglich. Dennoch warten viele Aufrüster noch auf die für Ende des Jahres erwarteten neuen Modelle von AMD und Nvidia. Für die Vorstellung der neuen RDNA-3-Grafikkarten von AMD gibt es nun endlich einen Termin: AMD will die Radeon-RX-7000-GPUs am 3. November offiziell enthüllen.

Konkurrenzkampf zwischen AMD und Nvidia

Die Ankündigung via Twitter von AMDs Senior Vice President und General Manager bei AMD Radeon Scott Herkelman erfolgte nur wenige Stunden vor der Konkurrenzveranstaltung “Project Beyond“ von Nvidia. Der Konkurrenzkampf zwischen den RX-7000-Grafikkarten von AMD und den RTX-4000-GPUs von Nvidia scheint also voll entfacht zu sein. Beide Hersteller haben leistungsstarke Gaming-GPUs in der Hinterhand. AMD stellt beispielsweise im Vergleich zu RDNA2 50 Prozent mehr Leistung pro Watt in Aussicht. Möglich wird dies durch ein Multi-Chip-Design und eine Fertigung im modernen 5-Nanometer-Verfahren bei TSMC.

Effizienzwunder

Flaggschiff der RX-7000-Reihe wird voraussichtlich die Radeon RX 7900 XT mit 24 GB GDDR6-Speicher. Der Stromverbrauch dieser GPU soll dafür zwischen 375 und 450 Watt liegen. Dennoch sieht sich AMD bereits als Gewinner bei der Effizienz seiner GPUs. Der Hersteller führt stolz seine adaptive Energieverwaltungstechnologie an, die für eine optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch garantieren soll. Verantwortlich dafür seien auch dichtere Caches, die weniger Energie benötigen.

Verkaufsstart noch unklar

Noch bleibt allerdings unklar, welche GPU-Modelle von AMD direkt zur Vorstellung erhältlich sein werden. Einige Grafikkarten könnten auch erst deutlich später kommen.



AMD: Erste Gameplay-Demo mit Radeon RX 7000