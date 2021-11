RAM und SSD: NAND und DRAM bald günstiger?

Michael Söldner

Nach Ansicht der Marktforscher von Trendforce sollen die Preise für SSDs und RAM-Chips bald fallen.

Vergrößern DRAM und NAND-Speicher sollen schon im ersten Halbjahr 2022 günstiger werden. © kingston.com

Das Marktforschungsunternehmen Trendforce rechnet für das erste Halbjahr 2022 mit sinkenden Preisen für DRAM- und NAND-Chips . Als Ergebnis dürfte eine Aufrüstung mit mehr Arbeitsspeicher oder einer neuen SSD deutlich günstiger ausfallen. Ein Grund für die positive Marktentwicklung sei laut Trendforce die Tatsache, dass künftig wieder mehr Speicher produziert als verkauft werden könnte. So könnte für 2022 die DRAM-Speicherkapazität bei der Produktion um 18,6 Prozent im Vergleich zur Vorjahr zulegen, im Gegenzug könnte die Nachfrage aber nur um 17,1 Prozent steigen.

Kleines Wachstum

Diese Überversorgung mit Arbeitsspeicher könnte sich positiv auf die Preise auswirken. Verstärken könnte sich dieser Trend zusätzlich, da viele Abnehmer aktuell schon recht volle Lagerbestände besitzen. Dennoch sei für die Hersteller von DRAM noch ein kleines Wachstum möglich: Für 2022 könnte der Markt um immerhin 0,3 Prozent auf ein Volumen von 91,54 Milliarden US-Dollar zulegen.

NAND wird ebenfalls billiger

Auch im Bereich des NAND-Speichers sieht die Zukunft aus Käufersicht wohl besser aus. Der Speichertyp kommt in SSDs, Smartphones oder USB-Sticks zum Einsatz. In diesen Marktsegmenten soll das Angebot der Analyse zufolge um 31,8 Prozent steigen, die Nachfrage hingegen nur um 30,8 Prozent. Entsprechend wird auch hier in der ersten Jahreshälfte 2022 mit einem Preisverfall gerechnet. Trotz dieser für NAND-Hersteller eher negativen Entwicklung sollen diese laut Trendforce im kommenden Jahr einen Zuwachs von 7,4 Prozent im Vergleich zu 2021 erwirtschaften können. Trendforce rechnet mit 74,19 Milliarden US-Dollar an Umsatz. Die Chancen für sinkenden Preise beim Aufrüsten stehen für 2022 also gut.



RAM aufrüsten: Den besten Arbeitsspeicher finden