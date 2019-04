René Resch

Beim neuen Adata-RAM-Riegel XPG Spectix D60G werden 60 Prozent der Fläche von RGB-LEDs ausgeleuchtet. Mehr RGB gab es noch nie.

Vergrößern RAM-Riegel mit 60 Prozent RGB-LED-Anteil vorgestellt © Adata

Die Firma Adata hat einen neuen LED-RAM-Riegel vorgestellt, die Besonderheit: 60 Prozent der gesamten Flächen wird für die RGB-LED-Beleuchtung genutzt. Das Aussehen soll an das eines Diamanten erinnern.

Die Kühlabdeckung des DDR4-RAM-Riegels Adata XPG Spectix D60G wird also um mehr als die Hälfte der Fläche durch RGB-LEDs ausgeleuchtet, womit sich dann auch entsprechend auffällige Leuchteffekte umsetzen lassen. Nutzer können mithilfe der XPG-RGB-Sync-Software die RGB-Beleuchtung nach ihren Wünschen einstellen. Sie funktionieren alternativ allerdings auch mit den Lichtsteuerungen bekannter Mainboard-Hersteller wie Asus, Gigabyte, MSI oder Asrock.

Die D60G-RAM-Riegel gibt es dabei in drei verschiedenen Ausführungen:

3.000 MHz, CL16-18-18, 1,35 Volt

3.200 MHz, CL16-18-18, 1,35 Volt

3.600 MHz, CL17-18-18, 1,4 Volt

Der Hersteller bietet den RAM jeweils als Dual-Kit mit 16 Gigabyte Speicherkapazität an. Jeder der RAM-Riegel besitzt also 8 Gigabyte Speicher. Die Module unterstützen zudem Frequenzen zwischen 3.000 und 4.1333 MHz und lassen sich per Intels XMP 2.0 bequem übertakten.

