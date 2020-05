Quantic Dream: Heavy Rain, Beyond und Detroit ab Juni auch bei Steam

Denise Bergert

Nach dem Release im Epic Games Store erscheinen drei Quantic-Dream-Adventures im Juni nun auch bei Steam.

Vergrößern Quantic Dream veröffentlicht seine Adventures im Juni auch bei Steam. © Quantic Dream

Ursprünglich waren die Adventures Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human Exklusivtitel für die Sony-Konsolen PlayStation 3 und PlayStation 4. Doch da der französische Entwickler Quantic Dream nicht von Sony aufgekauft wurde, hat das Unternehmen die Freiheit, seine Software auch für andere Plattformen zu entwickeln. Das hat Quantic Dream in den vergangenen Monaten auch getan und seine Adventures für den PC portiert.

Im Epic Games Store sind Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human bereits seit längerem erhältlich, nun sollen die Titel auch auf Steam veröffentlicht werden. Wie Quantic Dream in dieser Woche über den Micro-Blogging-Dienst Twitter bekannt gegeben hat , erscheinen alle drei Spiele am 18. Juni auf Steam. Wer sich bereit vorab einen Eindruck von den Adventures verschaffen will, die eher interaktiven Filmen gleichen, findet aktuell kostenlose Demos zu Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human auf Steam.

Zur Preisgestaltung auf Steam hat Quantic Dream bislang noch keine Details bekannt gegeben. Im Epic Games Store kostet Detroit: Become Human 39,90 Euro und Beyond: Two Souls sowie Heavy Rain 19,90 Euro. Die Preise bei Steam werden vermutlich nahezu identisch ausfallen.

Kostenlose Demos bei Steam:

Heavy Rain

Beyond: Two Souls

Detroit: Become Human