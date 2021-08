Quake in neuer 4K-Version im Microsoft-Store

Panagiotis Kolokythas

Microsoft bietet Quake in einer neuen Version für Windows-PCs und Xbox-Konsolen an. Gratis für Game-Pass-Besitzer.

Vergrößern Quake ist in modernisierter Fassung im Microsoft Store verfügbar

Quake ist ab sofort in einer modernisierten Fassung hier im Microsoft Store erhältlich, sowohl für Windows-PCs als auch für die Xbox-Konsolen. Wer den Xbox Game Pass (für Konsolen bzw. PC oder Ultimate) besitzt, der erhält das Spiel gratis. Alle anderen dürfen das Spiel für 9,99 Euro der eigenen Spielbibliothek hinzufügen.

Der Shooter-Klassiker Quake von id Software erschien vor 25 Jahren für PCs. Die Rechte liegen mittlerweile bei Bethesda Softworks, welches wiederum mittlerweile zu den Microsoft Game Studios gehört. Pünktlich zum Start der Quakecon 2021 überrascht Bethesda die Gamer mit der aufgepeppten Variante von Quake.

Im Beschreibungstext zum Spiel heißt es: "Quake, entwickelt vom preisgekrönten Studio id Software, ist ein bahnbrechender, düsterer Fantasy First-Person Shooter, der viele FPS im Retro-Style von heute inspiriert hat. Nun können Spieler das Game in neuem Glanz erleben, denn wir haben dem Original einen modernen Anstrich verpasst."

Quake schärfer den je und mit vielen Kampagnen

Quake kann auf PC und Xbox-Konsolen mit einer Auflösung von bis zu 4K gespielt werden. Außerdem gibt es einen Widescreen-Support, verbesserte Modelle, dynamische und farbige Beleuchtung, Anti-Aliasing und Tiefenschärfe. "Quake war nie schärfer", so die Entwickler.

Die im Microsoft-Store erhältliche neue Version enthält alle Kampagnen des Original-Spiels plus den beiden Erweiterungspaketen "Scourge of Armagon" und "Dissolution of Eternity". Hinzu kommen noch die beiden Machinegames-Erweiterungen "Dimension of the Past" und die neue Erweiterung "Dimension of the Machine" . Als Zugabe kann über den "Add-On"-Menüeintrag auch noch "Quake 64" heruntergeladen und gespielt werden. Weitere Mods und Missionen sollen nach und nach folgen.

Multiplayer-Modus inklusive

Natürlich bietet auch die aufpolierte Quake-Fassung einen plattformübergreifenden Multiplayer-Modus und einen Koop-Modus. Die Kampagne und die Erweiterungen dürfen mit bis zu drei weiteren Spielern online oder im lokalen Splitscreen-Koop gespielt werden. Im Multiplayer-Modus sind Partien mit bis zu acht Spielern online oder vier Spielern im lokalen Splitscreen-Modus möglich.