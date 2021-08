Psychonauts 2 startet mit Top-Wertungen der Kritiker

Panagiotis Kolokythas

16 Jahre sind seit Psychonauts vergangen und mit Psychonauts 2 startet nun endlich der Nachfolger. Gratis im Game Pass.

Vergrößern Psychonauts 2 startet am 25. August 2021 © Double Fine

Was lange währt, wird schließlich... ziemlich gut! Die Rede ist von Psychonauts 2 von Double Fine , welches ab dem 25. August 2021 für Windows-PCs ( hier auf Steam und hier im Microsoft Store ), Xbox (One, Series X/S), Playstation 4 startet, später aber auch für MacOS und Linux erscheinen soll. Die Abonnenten von Xbox Game Pass (Ultimate) erhalten das Spiel von Tag 1 gratis in der Spielbibliothek, müssen es also unter Windows und auf der Xbox nicht extra kaufen.

Wir konnten das Spiel bereits umfassend testen und können sagen: Ja - das neue Abenteuer mit Razputin Aquato ist ein richtig gutes 3D-Jump-and-Run-Spiel und Action-Adventure geworden und gehört zu den bis dato besten Spielen, die im Jahr 2021 erschienen sind. Wer den Xbox Game Pass ohnehin abonniert hat, sollte das Spiel unbedingt mal anspielen. Für Fans von Psychonauts aus dem Jahre 2006 stellt sich die Frage erst gar nicht: Wer den ersten Teil (immer wieder gerne) gespielt hat, der wird den zweiten Teil sofort ins Herz schließen. Die Fortsetzung ist noch ausgeflippter, abwechslungsreicher und dank Verwendung der Unreal-Engine auch technisch auf der Höhe der Zeit. Spiele-Designerlegende Tim Schafer und sein Studio Double Fine haben ein Spiele-Leckerbissen abgeliefert, was die überlange Wartezeit zumindest versüßt.

Die Ereignisse schließen an dem Ende von Psychonauts an: In Psychonauts 2 ist Razputin Aquato, kurz Rez, nun ein ausgebildeter Akrobat und mächtiger Hellseher, der als Praktikant bei der Hellseher-Spionageorganisation Psychonauts eingestellt wird. Der Anführer der Organisation wurde entführt und Bösewichte wollen Maligula von den Toten auferstehen lassen.

Bestwertungen von Kritikern und Nutzern

Auf Opencritic.com wird Psychonauts 2 derzeit mit einer Durchschnittswertung von 88 Prozent gelistet. Eine stolze Wertung, nur wenige Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind, haben eine bessere Durchschnittswertung einheimsen können. Damit landet Psychonauts 2 aktuell auf Platz 7 aller 2021er-Spiele über alle Plattformen hinweg, basierend auf bisher 92 erschienenen Tests. Und 98 Prozent aller Tests geben Psychonauts 2 auch eine Spielempfehlung. Dieser können wir uns nur anschließen. Je weniger man im Vorfeld über Psychonauts 2 weiß, desto mehr kann man den spaßigen Plattformer genießen und wird immer wieder aufs Neue von den Spielmechaniken und den vielen wirklich guten Gags überrascht.

Daher kurz zusammengefasst: Ja - Psychonauts 2 ist es wert, gespielt zu werden!

