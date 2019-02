Prototyp: Oppo zeigt faltbares Smartphone

Denise Bergert

Nach Huawei und Samsung zeigt auch Oppo ein faltbares Smartphones. Das Gerät hat allerdings noch Prototypen-Status.

Vergrößern Ob das faltbare Oppo-Smartphone je auf den Markt kommen wird, ist noch unklar. © Oppo

Samsung und Huawei haben mit dem Galaxy Fold und dem Mate X im Rahmen des Mobile World Congress ihre Interpretationen eines faltbaren Smartphones vorgestellt. Die beiden Unternehmen sind jedoch nicht die einzigen Smartphone-Hersteller, die an neuen Handy-Konzepten arbeiten. Der chinesische Elektronik-Konzern Oppo nutzte am Wochenende das soziale Netzwerk Weibo, um den Prototypen eines faltbaren Smartphones zu zeigen.

Das Oppo-Gerät verfügt über ein nahezu quadratisches Display, das durch ein Scharnier an der Rückseite halbiert werden kann. Ähnlich wie bei Huaweis Mate X befinden sich die beiden Display-Hälften dann an der Außenseite des Smartphones. Das Scharnier ist nicht ganz mittig angebracht. Die kleinere Display-Hälfte passt so nach dem Falten perfekt in einen erhöhten Gehäuse-Streifen, in dem Oppo unter anderem die Kamera unterbringt. Laut Oppo handelt es sich bei den gezeigten Bildern noch um einen frühen Prototypen. Erst wenn die Nachfrage stimmt, soll das faltbare Oppo-Smartphone in die Massenproduktion gehen. Der Konzern wartet anscheinend erst einmal ab, wie gut das Galaxy Fold und das Huawei Mate X für jeweils rund 2.000 US-Dollar aufgenommen werden.