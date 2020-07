Project xCloud wird in Game Pass Ultimate integriert

Panagiotis Kolokythas

Microsoft integriert Project xCloud in Xbox Game Pass Ultimate. So können unterwegs Xbox-Spiele auf dem Handy gespielt werden.

Vergrößern Project xCloud wird in Xbox Game Pass Ultimate integriert © Microsoft

Microsoft wird den Cloud-Game-Streaming-Dienst Project xCloud in Xbox Game Pass Ultimate integrieren. Dies teilt Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer in einem Blog-Beitrag mit. In Ländern, in denen Project xCloud bereits verfügbar ist, sollen dann ab September die Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate über Project xCloud unterwegs über 100 Game-Pass-Titel auch über die Cloud auf einem Smartphone oder Tablet spielen können. In Deutschland befindet sich Project xCloud derzeit noch in der geschlossenen Beta-Phase und ist nur für ausgewählte Tester verfügbar.



Mit der Integration von Project xCloud macht Microsoft sein Xbox Game Pass Ultimate Angebot noch attraktiver und das ohne Extra-Kosten, wie etwa bei Google Stadia oder Geforce Now von Nvidia. Durch die Integration von Xbox Live können die Gamer damit die Spiele, die sie auf der Xbox-One-Konsole daheim spielen, einfach unterwegs auf einem mobilen Gerät dort weiterspielen, wo sie zuletzt aufgehört hatten. Außerdem sind über Xbox Live auch unterwegs Multiplayer-Partien etwa in Halo oder Gears of War möglich.

"Cloud-Gaming in Xbox Game Pass Ultimate bedeutet, dass Ihre Spiele nicht mehr an das Wohnzimmer gebunden sind. Sie können durch das Spielen mehr denn je mit Freunden und Familie in Verbindung treten. Und genau wie bei Ihren Film- und Musik-Streaming-Diensten können Sie beim Start von Cloud-Spielen in Xbox Game Pass Ultimate Ihr Spiel überall dort fortsetzen, wo Sie es auf einem Ihrer Geräte unterbrochen haben", erklärt Phil Spencer in seinem Blog-Eintrag.



Xbox Game Pass Ultimate kostet im ersten Monat 1 Euro und dann 12,99 Euro pro Monat. Enthalten sind Xbox Game Pass für Xbox (sonst 9,99 Euro/Monat), Xbox Game Pass für PC (sonst 3,99 Euro/Monat) und Xbox Live Gold (sonst 6,99 Euro/Monat). Mit Xbox Game Pass erhalten die Abonnenten den unbegrenzten Zugriff auf weit über 100 Spiele für Xbox One und Windows-10-PCs. Außerdem dürfen alle Spiele von Xbox Game Studio vom ersten Tag der Veröffentlichung heruntergeladen und gespielt werden und es gibt immer wieder Mitgliederrabatte und spezielle Angebote.