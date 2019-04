René Resch

Im neuen Humble-Bundle gibt es ausschließlich Spiele aus dem Hause Bandai-Namco. Mit dabei sind einige Hochkaräter.

Vergrößern Project Cars und Tekken 7 im neuen Humble-Bundle © Humble Bundle

Im neuen „Humble Bandai Namco Bundle 3“ bekommen Sie, wie der Name des Bundles bereits vermuten lässt, einige Hits aus dem Hause Bandai Namco für einen kleinen Preis. Insgesamt erwarten Sie zehn Games des traditionsreichen Spiele-Unternehmens. Mit dabei sind Spiele wie Enslaved, Pac-Man, Project Cars und natürlich Tekken.

Ab einem Betrag von 0,89 Euro erhalten Sie die ersten drei Spiele: Enslaved: Odyssey to the West, Pac-Man Championship Edition DX und Impact Winter.

Für 8,74 Euro oder mehr folgen weitere 4 Titel: Little Nightmares, 11-11 Memories Retold, Get Even und das auf Realismus getrimmte Top-Rennspiel Project Cars.

Für den Betrag von 13,34 Euro oder mehr erhalten Sie zwei weitere Titel aus dem Hause Bandai-Namco: God Eater 2 Rage Burst sowie Sword Art Online: Fatal Bullet.

Für den finalen Betrag von 22,24 Euro oder mehr machen Sie die 10 voll und erhalten den letzten Titel – das „Beat ’em up“-Game Tekken 7.

Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selbst festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an Charity-Organisationen oder an die Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,89 Euro:

Enslaved: Odyssey to the West

Pac-Man Championship Edition DX

Impact Winter



Für einen Betrag ab 8,74 Euro:

Little Nightmares

11-11 Memories Retold

Get Even

Project Cars



Für einen Betrag ab 13,34 Euro:

God Eater 2 Rage Burst

Sword Art Online: Fatal Bullet

Für einen Betrag ab 22,24 Euro:

Tekken 7



Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.



