Pro-Modelle der Xbox Series X und PS5 eher unwahrscheinlich

Michael Söldner

Von der Xbox Series X und Playstation 5 wird es wohl keine Pro-Modelle mit deutlich mehr Leistung geben.

Vergrößern Spieler sollten nicht auf Pro-Versionen der PS5 und Xbox Series X warten. © playstation.com

Wer den Kauf einer Xbox Series X oder PS5 lieber verschieben und auf eine Pro-Version beider Konsolen warten will, könnte enttäuscht werden. Denn während Sony und Microsoft ihren aktuellen Konsolen eine verbesserte Version mit deutlich mehr Leistung spendiert hatten, könnte dies in der kommenden Generation ausbleiben. Diese Ansicht vertritt zumindest der frühere Xbox-Executive Albert Penello . Er rechnet nicht mit einem Mid-Gen-Upgrade von PS5 und Xbox Series X. Mit der Xbox One X und PS4 Pro mussten Microsoft und Sony auf den 4K-Trend aufspringen. Die deutlich höhere Auflösung hatte sich im Lebenszyklus der Konsolen zum Mainstream entwickelt, die Basismodelle konnten jedoch nur Full-HD ausgeben. Entsprechend bestand eine große Nachfrage nach 4K-fähigen Konsolenmodellen. Bei 8K-TVs dürfte ein ähnlicher Boom wohl ausbleiben.

Außerdem sei eine doppelt so hohe Rechenleistung der Pro-Modelle nach Ansicht von Penello kaum bezahlbar, auch in drei Jahren nicht. Eine Verbesserung der GPU würde zwingend ein Upgrade der CPU und des Arbeitsspeichers nach sich ziehen, was die Kosten zusätzlich erhöhen würde. Stattdessen dürften Microsoft und Sony mittelfristig an schlankeren Konsolen-Designs arbeiten. Ein Mid-Gen-Upgrade mit schnellerer Hardware sei jedoch extrem unwahrscheinlich.

