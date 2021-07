Pro Evolution Soccer wird Free2Play

Denise Bergert

Konami stellt seine Fußball-Simulation auf ein Free2Play-Modell um und setzt auf die Unreal Engine.

Vergrößern Aus "Pro Evolution Soccer" wird "eFootball". © Konami

Publisher Konami wirft 20 Jahre nach der Taufe sein „Pro Evolution Soccer“-Branding über Bord. Wie das Unternehmen in dieser Woche bekannt gibt, wird aus „Pro Evolution Soccer“ nun „eFootball“. Im Vergleich zum Konkurrenten „FIFA“ von Electronic Arts stellt Konami „eFootball“ zudem komplett auf ein Free2Play-Spielmodell um. Es wird also keine jährlich erscheinenden, kostenpflichtigen „Pro Evolution Soccer“-Spiele mehr geben. An deren Stelle tritt die neue, kostenlose Online-Fußball-Plattform. „eFootball“ laucht laut Konami im Herbst. Anstatt der hauseigenen Fox-Engine, kommt bei „eFootball“ die Unreal Engine zum Einsatz. Hier sollen sich in Zukunft nicht nur PC-Spieler miteinander messen. Konami plant auch Cross-Plattform-Matches zwischen PC, Xbox, Playstation und Mobilgeräten mit iOS und Android.

Konami zufolge, werden die grundlegenden Features des Spiels zum Launch im Free2Play-Modell kostenlos zur Verfügung stehen. Für zusätzliche Funktionen in Form von DLCs werden die Spieler dann über Mikro-Transaktionen zur Kasse gebeten. „Lokale Spiele mit dem FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United und anderen werden zum Start kostenlos verfügbar sein. In der Zukunft werden bestimmte Spielmodi als optionaler DLC verkauft werden, was den Spielern die Freiheit gibt, eine Erfahrung aufzubauen, die ihren Interessen folgt,“ so der Publisher.

Zum Release Anfang Herbst sollen lokale Matches mit bekannten Clubs sowie Cross-Plattform-Spiele zwischen Playstation- und Xbox-Besitzern möglich sein. Im Herbst sollen dann Online-Ligen und Cross-Plattform-Spiele zwischen PC- und Konsolen verfügbar sein. Im Winter folgt dann der Release der mobilen Versionen von „eFootball“ sowie Controller-Support für Smartphones und Tablets.