René Resch

Apple Mitbegründer Steve Wozniak hat ein privates Raumfahrtunternehmen gegründet, das "anders als die Anderen" sein möchte.

Vergrößern Privateer Space: Steve Woziak gründet privates Raumfahrtunternehmen © Campus Party Bogota / Privateer Space

Der Apple Co-Founder Steve Wozniak hat sein eigenes Raumfahrtunternehmen vorgestellt. Das Start-up mit dem Namen "Privateer Space" will jedoch vieles "anders" machen als die bereits etablierten Unternehmen.

Woz hat das Unternehmen gemeinsam mit dem Ripcord-Gründer Alex Fielding gegründet, um "den Weltraum sicher und für die gesamte Menscheit zugänglich zu machen". Was das nun genau heißen soll, blieb "Privateer Space" noch schuldig. Klar ist wohl nur, dass man Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin nicht nacheifern möchte.

So heißt es im Teaser-Video: "Gemeinsam werden wir es weit bringen", und weiter "Wir werden aufeinander aufpassen. Probleme gemeinsam lösen. Dies ist kein Rennen, kein Wettbewerb und kein Spiel. Wir sind nicht eine Person, ein Unternehmen, eine Nation - Wir sind ein Planet."

"Wir sind Entdecker. Wir sind Träumer, Risikofreudige, Ingenieure und Sternengucker. Wir sind Menschen, und es liegt an uns, zusammenzuarbeiten, um das Richtige und Gutes zu tun. Wir sollten uns also um das kümmern, was wir haben, damit die nächste Generation gemeinsam besser sein kann."

"Anders als die anderen"

Vieles deutet also auf einen umweltbewussten Ansatz für den Weltraum hin. Denn das Video, das Wozniak als "anders als die andern" Unternehmen der privaten Raumfahrt beschreibt, enthält vieles, was wir auch schon von den "Anderen" kennen. Bilder aus dem Weltraum, Raketenstarts, Blick in die Sterne und mehr. Allerdings auch Anspielungen auf den Klimawandel, brennende Wälder, Wetterkatastrophen und Luftverschmutzung.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

In der Beschreibung zum Teaser-Video wird man etwas deutlicher: "Privateer Space setzt sich dafür ein, den Weltraum sicher und für die gesamte Menschheit zugänglich zu machen." Zudem möchte man "auf der AMOS Tech 2021" im September einen Einblick in die Zukunftspläne des Unternehmens geben.