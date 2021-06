Prime Gaming: Sechs Spiele gratis im Juli 2021

Batman: The Enemy Within (The Telltale Series) Helfen Sie Bruce Wayne als auch Batman, eine neue, gefährliche Rolle anzunehmen.



RAD Stürzen Sie sich in dem 3D-Action-Roguelike in eine post-post-apokalpytische Welt, in der die Menschheit den Weltuntergang nicht einmal, sondern zweimal überlebt hat.

The Wanderer: Frankenstein´s Creature

Erleben Sie den Frankenstein-Mythos durch die Augen der Kreatur, treffen Sie eigene Entscheidungen und beeinflussen Sie die Weltanschauung der Menschen, denen Sie auf dieser Reise begegnen.



Tales of the Neon Sea

Tauchen Sie in in eine Welt voller Intrigen und Misstrauen ein, in der die Spannungen zwischen Menschen und Robotern immer weiter eskalieren, während Gangster-Katzen es darauf angelegt haben, an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen.



Automachef

In dem Ressourcen-Management/Puzzle-Game Automachef stellen Sie ihre Fähigkeiten unter Beweis: Designen Sie Küchen, programmieren Sie Maschinen und erwecken Sie das Genie in Ihnen.