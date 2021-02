Prime Gaming März 2021: Fünf coole Spiele gratis

Michael Söldner

Bei Prime Gaming warten im März fünf PC-Spiele. Wer Amazon Prime nutzt, kann kostenlos zuschlagen.

Vergrößern Prime Gaming wird im März um fünf neue Spiele erweitert. © twitch.tv

Wer über ein Amazon Prime-Abo verfügt, kann mit Prime Gaming auch von Premium-Angebot auf Twitch profitieren. Im März sorgen die Betreiber für fünf Gratis-Spiele, die sich von Prime-Mitgliedern kostenfrei herunterladen lassen. Dazu kommen exklusive Ingame-Items für mehrere Spiele. Ab dem 1. März lässt sich die Spielebibliothek auf Twitch um fünf Spiele erweitern: In „Bomber Crew Deluxe“ kommt es auf geschickte Planung an, nur mit der richtigen Crew verläuft der Bomber-Angriff erfolgreich. In „Blasphemous“ hingegen muss der Spieler wilden Feindeshorden entgegentreten. Dazu stehen unterschiedliche Kampftechniken zur Verfügung. In „SkyDrift“ hingegen muss das fliegerische Geschick unter Beweis gestellt werden. In Wettrennen wird der beste Pilot gekürt. Kostenlos ist ab dem 1. März zudem „Boomerang Fu“, ein Physik-Partyspiel, in dem der Spieler die Form eines Obstes übernimmt. Das letzte Spiel im Bunde nennt sich „Tengami“. Dabei handelt es sich um ein stimmungsvolles Abenteuerspiel, welches an ein Bilderbuch erinnert und entsprechend geringe Einstiegshürden mitbringt.

Dazu kommen weitere Prime Gaming-Vorteile: So bietet der Service neben 1.000.0000 GTA-Dollars auch eine U-Boot-Station für „GTA Online“. Für das Battle Royale-Spiel „Apex Legends“ steht hingegen ein eigenes Skin zur Verfügung. Wer sich für das wahlweise auch in VR spielbare „Star Wars: Squadrons“ interessiert, erhält bei Prime Gaming zwei exklusive Pilotenhelme. Die Ingame-Gegenstände werden im Verlauf des Monats März veröffentlicht. Die fünf Gratis-Spiele stehen hingegen schon am 1. März zur Verfügung und können wahlweise heruntergeladen oder auch nur der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden.

