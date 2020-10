Prime Gaming: Gratis Spiele im Wert von 400 Euro

Panagiotis Kolokythas

Amazon schenkt seinen Prime-Mitgliedern über Prime Gaming im November dutzende PC-Spiele im Wert von 400 Euro.

Vergrößern Bei Prime Gaming gibt es im November viele Spiele und Spielinhalte gratis © Amazon Prime Gaming

Alle Amazon Prime-Mitglieder erhalten im November 2020 eine Vielzahl von PC-Spielen gratis über Prime Gaming. Das Angebot wechselt regelmäßig, so dass es sich lohnt, öfters bei Prime Gaming vorbeizuschauen. Im November wird es laut Angaben von Amzon über 35 Spiele im Gesamtwert von über 400 Euro geben. Alle Spiele bleiben dauerhaft im Besitz des Spielers. Voraussetzung ist die Prime-Mitgliedschaft (für 69 Euro/Jahr bzw. 7,99 Euro/Monat).

Noch bis zum 13. November erhalten die Prime-Mitglieder auf dieser Prime-Gaming-Seite unter "Spiele mit Prime" passend zum Halloween Spiele wie Dead Age, Layers of Fear, Kona und Silver Chains. Hinzu kommen 20 SNK-Arcade-Klassiker, zu denen etwa auch Fatal Fury Special, Samurai Shodown II und Metal Slug gehören.

Zu den Neuzugängen im November gehören unter anderem die folgenden PC-Spiele:

Victor Vran – In diesem isometrischen Action-RPG für Dämonenjäger sind die eigenen Fähigkeiten genauso wichtig wie der richtige Build und passende Ausrüstung.

A Knight’s Quest – In diesem wunderschönen Action-Adventure löst der tollpatschige Abenteurer Rusty aus Versehen den Weltuntergang aus und sieht sich mit anspruchsvollen Rätseln, herausfordernden Feinden und riesigen Bossen konfrontiert.

Smoke and Sacrifice – Sachi, eine Mutter, die gezwungen war, ihren Sohn aufzugeben, reist in eine groteske Unterwelt, wo sie sich auf die Suche nach der düsteren Wahrheit macht.

Lethis – Path of Progres s – Stadtbau in einem viktorianischen Steampunk-Setting.

Aurion: Legacy of the Kori-Odan – Was ist Sinn und Zweck der Menschheit? Findet es in einer handgezeichneten 2D-Welt voll von temporeichen Echtzeitkämpfen heraus.

Zusätzlich zu den Gratis-Spielen gibt es über Prime Gaming auch diverse Zusatzinhalte für populäre Spiele. Für Madden NFL 21 gibt es etwa insgesamt elf Pakete über zehn Monate hinweg. In dem ersten von elf sogenannten "Drops" für das Spiel erhalten Prime-Gaming-Mitglieder sechs einzigartige Spieler (3 x Silber, 2 x Gold, 1 x Elite).

Drops gibt es auch für Spiele wie Rocket Arena (verfügbar, ein neues Outfit), Apex Legends (ab 13.11., exklusiver Skin), Valorant (verfügbar), League of Legends (verfügbar), Roblox (ab 11.11.), Black Desert Mobile (verfügbar), Smite (verfügbar), MLB Tap Sports, Last Day on Earth, RuneScape, Paladins, Big arm: Mobile Harvest und Yahtzee with Buddies.



So erhalten Sie Prime Gaming

Amazon hatte im August offiziell Prime Gaming als Erweiterung des Prime-Angebots (69 Euro/Jahr oder 7,99 Euro/Monat) in allen Ländern gestartet, in denen Amazon Prime existiert. Völlig neu ist Prime Gaming nicht, denn es handelt sich letztendlich um eine Evolution des früheren Twitch Prime. Prime Gaming erhalten alle Gamer mit Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Anders als bei Twitch Prime ist kein Extra-Login (konkreter: kein Twitch-Konto) erforderlich, um von den Vorteilen zu profitieren, die Prime Gaming fortan bietet. Mehr Infos zu Prime Gaming finden Sie in diesem Beitrag:

