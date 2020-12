Prime Gaming: Battlefield 3 gratis plus mehr Geschenke

Panagiotis Kolokythas

Amazon schenkt seinen Prime-Mitgliedern über Prime Gaming im Dezember wieder Spiele und Spiel-Extras. Der Wert: 500 Euro.

Vergrößern Bei Prime Gaming gibt es im Dezember viele Spiele und Spielinhalte gratis © Amazon Prime Gaming

Alle Amazon-Prime-Mitglieder erhalten im Dezember 2020 wieder PC-Spiele gratis über Prime Gaming. Das Angebot wechselt regelmäßig, es lohnt sich also, öfter bei Prime Gaming vorbeizuschauen. Voraussetzung ist die Prime-Mitgliedschaft (für 69 Euro/Jahr bzw. 7,99 Euro/Monat).

Im Dezember gibt es laut Angaben von Amazon für über 30 Spiele exklusive Inhalte plus einer Bibliothek mit mittlerweile 38 Gratis-Spielen im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Darunter 20 Arcade-Klassiker von SNK (etwa Fatal Fury Special, Samurai Shodown II und Metal Slug 2). Zu den neuen Spielen im Dezember gehören:

Battlefield 3 : über EA Origin als kostenloser Download für alle Prime-Gaming-Mitglieder erhältlich (ab sofort)

Turmoil: Bohren Sie nach Öl als wäre es 1899. Eine visuell charmante, nicht allzu ernst nehmende Simulation über den Ölrausch im 19 Jahrhundert.

Sigma Theory: Gobal Cold War: Spieler rekrutieren im rundenbasierten Strategiespiel ein Team an Spezialagenten und managen deren Geheimdienst-Aktivitäten.

Hyperdot: Ein minimalistisches Action-Arcade-Spiel, in dem es nur ein Ziel gibt - allen Hindernissen ausweichen.

Close to the Sun: Ein Horror-Adventure, dessen Handlung in der zweiten Ära der wissenschaftlichen Aufklärung angesiedelt ist. Im Mittelpunkt stehen die Erfindungen und der Verstand des großen Wissenschaftlers Nikola Tesla, die das 19. Jahrhundert massiv veränderten.

Wizard of Legend: Ein schneller Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen.

Die Highlights bei den exklusiven Spiel-Inhalten für Prime-Gaming-Mitglieder:

Exklusiver Inhalte für Ubisofts Watch Dogs: Legion: Nerdcore- und Futurist-Outfit (bald verfügbar)



Exklusiv für das in Kürze erscheinende Immortals Fenyx Rising: das Frozen-Pack mit Helm, Outfit, Flügeln und Pferd (bald verfügbar)



Tom Clancy´s Rainbow Six Siege: das Thatcher Gladiator Full Operator-Set (bald verfügbar)



EA Star Wars Squadron: zwei neue, nur für kurze Zeit erhältliche Pilotenhelme Bold Approach und Vibrant Focus (Drop 1 von 4) - bald verfügbar.



Hinzu kommen im Dezember regelmäßig diverse exklusive Extras für Spiele wie Roblox, Valorant, Madden NFL 21, Epic Seven, Last Day on Earth, Yahztee with Buddies, MLB Tap Sports Baseball, Legends of Runeterra, Big Farm Mobile Harvest, Runescape, Smite und Paladins.

Alle Angebote finden Sie hier unter gaming.amazon.com.



So erhalten Sie Prime Gaming

Amazon hatte im August 2020 offiziell Prime Gaming als Erweiterung des Prime-Angebots (69 Euro/Jahr oder 7,99 Euro/Monat) in allen Ländern gestartet, in denen Amazon Prime existiert. Völlig neu ist Prime Gaming nicht, denn es handelt sich letztendlich um eine Evolution des früheren Twitch Prime. Prime Gaming erhalten alle Gamer mit Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Anders als bei Twitch Prime ist kein Extra-Login (konkreter: kein Twitch-Konto) erforderlich, um von den Vorteilen zu profitieren, die Prime Gaming fortan bietet. Mehr Infos zu Prime Gaming finden Sie in diesem Beitrag:

